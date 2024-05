Dynamo bastelt weiter am Kader: Torwart Daniel Mesenhöler bleibt in Dresden!

"Als sehr ehrgeiziger Spieler mit der nötigen Erfahrung passt er sehr gut in die Mannschaft und wir freuen uns, den gemeinsamen Weg fortzusetzen", fügte der 39-Jährige an.

"Daniel hat sich von Beginn an charakterlich hervorragend in die Mannschaft integriert und die zu Jahresbeginn angespannte personelle Situation auf der Torhüterposition für uns sportlich sowie menschlich optimal gelöst", erklärte Kommunikations-Geschäftsführer David Fischer (39).

Der 28-jährige Schlussmann schlug im Januar nach der Verletzung von Stefan Drljaca (25) in Elbflorenz auf und feierte am letzten Spieltag gegen den MSV Duisburg sein Drittliga-Debüt.

Daniel Mesenhöler (28) feierte am letzten Spieltag sein Drittliga-Debüt. © Lutz Hentschel

"Trotz der durchwachsenen Rückrunde hat mir die Zeit in Dresden, in der Mannschaft und mit dem einmaligen Rückhalt der Zuschauer bislang viel Freude bereitet. Ich freue mich auf die nächste Saison und hoffe, mit dem Verein ambitioniert an unserer sportlichen Entwicklung zu arbeiten", so der gebürtige Rheinländer darüber hinaus.

Das Torwart-Team für die neue Dynamo-Saison nimmt damit weiter Formen an. Mit Tim Schreiber (22) haben die Schwarz-Gelben schon ihre potenzielle Nummer eins verpflichtet, Mesenhöler dürfte sich dahinter einreihen und dem Freitaler Druck machen.

Am gestrigen Donnerstag bestätigten die Dresdner außerdem die Abgänge von Drljaca, den es zum VfB Stuttgart zieht, und Kevin Broll (28). Die Zukunft von Talent Erik Herrmann (19), dessen Vertrag ausläuft, ist derweil noch offen.

Erstmeldung von 16.19 Uhr, zuletzt aktualisiert 16.37 Uhr.