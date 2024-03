Das Dilemma von Dynamo Dresdens Edeljoker Cueto

"Jetzt könnte man auch sagen, wenn du den von Beginn an spielen lässt und die Möglichkeit nimmst, ihn einzuwechseln - als Joker hat er schon zweimal getroffen - dann fragen alle nachher, warum ich ihn von Beginn an bringe, weil als Joker hat er getroffen."

Heißt aber nicht, dass sich der 49-Jährige aus Prinzip Cuetos Startelf-Premiere verweigert.

"Wir werden schauen, wie die Trainingswoche läuft und was am besten passt. 'Lu' hat immer die Chance, von Anfang an zu spielen. Aber er hatte durch viele Verletzungen immer wieder Rückschläge erlitten. Ich finde aber auch, dass er momentan in einer guten Verfassung ist."