Broll rettete Dynamo den Sieg: "Kasperle gehört auch dazu"

Dresden - Stefan Kutschke (35) sprintete in den Sekunden nach dem Abpfiff Richtung Strafraum. Dynamo Dresdens bereits ausgewechselter Kapitän wusste, wem man kurz vor Schluss die drei Punkte gegen 1860 München zu verdanken hatte.

Doch Broll kratzte den Ball noch aus dem rechten Eck. "Der kam nicht mit viel Wucht, dann sieht es noch bescheidener aus, wenn er reingeht", so der 28-Jährige. "Das Glück brauchst du halt. An anderen Tagen trifft er ihn härter, der geht ins Eck und du kannst nichts machen. In dem Moment stand ich gut und habe den Ball mal vor der Linie weggedrückt."

Der nur wenige Minuten zuvor eingewechselte Joel Zwarts (24) kam nach einer Flanke von der rechten Seite am Elfmeterpunkt doch noch mal zum Kopfball, hätte die Dresdner Feierlichkeiten abrupt beenden können.

Beim zwischenzeitlichen Ausgleich von Abdenego Nankishi (21, M.) war Kevin Broll (28, l.) mal wieder machtlos © Lutz Hentschel

Bescheidene Worte, denn eigentlich köpfte Zwarts gegen die Laufrichtung. Broll musste so einiges aufbieten. Was für ein starker Keeper er ist, hatte er schon in seiner ersten Zeit für Dynamo bewiesen.

"Vielleicht hat man es ein bisschen im Näschen, aber er könnte auch in die andere Ecke schießen. Oder er köpft einen anderen an und der geht rein. Das hätte zu unserer Situation gepasst", gibt der Keeper zu. "In letzter Zeit hat nichts geklappt und gefühlt war jeder Ball drin. Der erste auch wieder."

Abdenego Nankishi (21, 38.) ließ Dynamos Schlussmann beim Ausgleich keine Chance. Schon sieben Minuten zuvor beim Lattentreffer des 21-Jährigen wäre 'Brollo' machtlos gewesen - wie so oft in den vergangenen Wochen.

"Es lief blöd für mich, aber das tut gut. Ich nehme es mit in die Woche. Von mir aus können wir so weitermachen", gibt er daher mit einem breiten Grinsen im Gesicht zu. "Die Jungs erarbeiten sich so viel, da gehört hinten auch mal ein Kasperle dazu, der einen Ball hält. Das habe ich für die Jungs getan, aber auch für mich!"