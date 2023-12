Das größte Geschenk schon vor Weihnachten: Dynamo-Verteidiger sagt Ja!

Dresden - Pech im Spiel, Glück in der Liebe? Für Dynamo Dresdens Langzeitverletzten Kyrylo Melichenko (24) trifft das auf jeden Fall zu: Der Rechtsverteidiger hat kurz vor Weihnachten geheiratet!

Im Herbst sollte dann das Comeback folgen, doch nach drei Kader-Nominierungen folgte die nächste Hiobsbotschaft. Melichenko verletzte sich im Training erneut schwer am rechten Knie , statt zu Drittliga-Spielen ging es wieder in die Reha.

Dazu veröffentlichten sie eine Reihe von Fotos von der Zeremonie, die dem markierten Ort zufolge offenbar in Dänemark stattfand.

Strahlend halten sie ihre Ringe in die Kamera: Melichenko und seine langjährige Partnerin Anya Sevchuk haben sich am heutigen Freitag das Ja-Wort gegeben.

Kyrylo Melichenko (24, l.) durfte in dieser Saison noch nicht mit seinen Teamkollegen gemeinsam jubeln. Über seine Hochzeit freut sich die Mannschaft trotzdem. © Lutz Hentschel

Von den Dynamo-Kollegen hagelte es auch sogleich zahlreiche Gratulationen unter dem Hochzeits-Post.

So hinterließen etwa Paul Will (24), Niklas Hauptmann (27) oder Stefan Drljaca (24) Glückwünsche an das frischgebackene Ehepaar, Kapitän Stefan Kutschke (35), Claudio Kammerknecht (24) und Jong-min Seo (21) drückten ihre Freude mit Emojis aus.

Damit schließt der Ukrainer das für ihn ansonsten eher seuchenmäßige Jahr 2023 auf erfreuliche Weise ab - und dürfte im neuen Jahr voller neuer Motivation an seinem Comeback für die Schwarz-Gelben feilen.