Das neue Dynamo-Trikot ist da! So läuft die SGD kommende Saison auf

Dresden - Das Torwarttrikot hatte den Anfang gemacht, nun ist auch die Katze aus dem Sack, wie die Spieler von Dynamo Dresden in der kommenden Saison auflaufen. Am Freitag um 9.53 Uhr lüftete die SGD das Geheimnis des neuen Jako-Jerseys in der Heimtrikot-Variante für die Spielzeit 2026/27. Es ist ein Retro-Trikot, das an die erste Bundesliga-Saison der Schwarz-Gelben 1991 erinnern soll.

Das neue Heimtrikot von Dynamo Dresden ist ein Retro-Shirt. © SG Dynamo Dresden

Es ist im Gegensatz zum bunten Dress der Keeper in einem schlichten Stil gehalten, besteht zu großen Teilen aus gelber Farbe, die Ärmel sind in schwarz-gelb gehalten und den Kragen säumt ebenfalls ein schwarzer Ring.

Das Trikot "weckt Erinnerungen an ein Stück Stoff, in dem die SGD bereits vor 35 Jahren auflief und in dem erstmals der Klassenerhalt in der Beletage des gesamtdeutschen Fußballs gelang", schreibt der Verein selbst.

"Das Trikot des Vorjahres war schon ein echter Hingucker. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir das neue noch einen Tick besser. Doch das ist wie immer Geschmacksache. Aber ich finde, es ist absolut gelungen", schwärmte Niklas Hauptmann (29) vorab beim Trainingsauftakt.

"Der Stoff, in dem Dynamo damals auflief, genießt heute fast schon Kult-Status. Getragen haben ihn unter anderem Heiko 'Scholle' Scholz, der Dynamos allerersten Bundesligatreffer auflegte, Andreas Wagenhaus, der Stürmern wie Stephane Chapuisat das Leben schwermachte oder René Müller, der Schwarz-Gelb im Kasten regelmäßig den Allerwertesten rettete", blickt die SGD zurück.