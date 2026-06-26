Das neue Dynamo-Trikot ist da! So läuft die SGD kommende Saison auf
Dresden - Das Torwarttrikot hatte den Anfang gemacht, nun ist auch die Katze aus dem Sack, wie die Spieler von Dynamo Dresden in der kommenden Saison auflaufen. Am Freitag um 9.53 Uhr lüftete die SGD das Geheimnis des neuen Jako-Jerseys in der Heimtrikot-Variante für die Spielzeit 2026/27. Es ist ein Retro-Trikot, das an die erste Bundesliga-Saison der Schwarz-Gelben 1991 erinnern soll.
Es ist im Gegensatz zum bunten Dress der Keeper in einem schlichten Stil gehalten, besteht zu großen Teilen aus gelber Farbe, die Ärmel sind in schwarz-gelb gehalten und den Kragen säumt ebenfalls ein schwarzer Ring.
Das Trikot "weckt Erinnerungen an ein Stück Stoff, in dem die SGD bereits vor 35 Jahren auflief und in dem erstmals der Klassenerhalt in der Beletage des gesamtdeutschen Fußballs gelang", schreibt der Verein selbst.
"Das Trikot des Vorjahres war schon ein echter Hingucker. Aber ehrlich gesagt, gefällt mir das neue noch einen Tick besser. Doch das ist wie immer Geschmacksache. Aber ich finde, es ist absolut gelungen", schwärmte Niklas Hauptmann (29) vorab beim Trainingsauftakt.
"Der Stoff, in dem Dynamo damals auflief, genießt heute fast schon Kult-Status. Getragen haben ihn unter anderem Heiko 'Scholle' Scholz, der Dynamos allerersten Bundesligatreffer auflegte, Andreas Wagenhaus, der Stürmern wie Stephane Chapuisat das Leben schwermachte oder René Müller, der Schwarz-Gelb im Kasten regelmäßig den Allerwertesten rettete", blickt die SGD zurück.
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Dynamo Dresden: Der Preis für das Erwachsenen-Trikot wird angehoben
Ab sofort ist das Stück Stoff in allen Fanshops und Online zu erwerben, der Preis für das Erwachsenentrikot wurde dabei angehoben und beträgt nun 89,99 für Nicht-Mitglieder und 85,49 Euro für Mitglieder.
"Nach drei Jahren stabiler Preise ist eine moderate Anpassung des Verkaufspreises für die Erwachsenentrikots erforderlich. Hintergrund sind gestiegene Kosten entlang der gesamten Produktions- und Lieferkette", erklärt Dynamo Dresden dazu.
Die Kindervariante kostet 69,99 Euro für Mitglieder und 66,49 Euro für Nicht-Mitglieder. Im Fanshop oder auch Online kann man die Trikots beflocken lassen.
Titelfoto: Bildmontage: IMAGO / Kicker/Liedel, SG Dynamo Dresden