Dynamos Sportboss Gonther hat noch nicht fertig "gekocht"! Das soll alles noch passieren
Dresden - Im Vorjahr zum Trainingsauftakt in Cossebaude war Alexander Rossipal (30) allein. Mehr Neuzugänge gab es zu diesem Zeitpunkt bei Dynamo Dresden noch nicht. Zwölf Monate später sind es derer neun. Sören Gonther (39) und Thomas Stamm (43) haben "gekocht" - wie es jetzt immer so schön heißt. Und Gonther verrät: Es wird auch noch einen Nachtisch geben. Aber war er eigentlich auch in der Schule so ein Musterschüler wie jetzt als Sportchef?
Der 39-Jährige lacht laut. "Nee, überhaupt nicht. Also, wenn ich euch die Geschichte von meiner Bachelorarbeit erzähle, ich glaube, die habe ich in vier Nächten oder so zu Ende geschrieben, weil ich da parallel schon bei Hessen Kassel war. Die habe ich ein bisschen geschoben. Boah, ich weiß nicht, die letzten 35 Seiten habe ich gefühlt in zwei Tagen geschrieben. Also da war ordentlich Druck drauf. Ich habe eigentlich auch immer zu Schulzeiten diesen Druck gebraucht, so auf den wirklich letzten Drücker. Deswegen, nee."
Diesmal war er fixer. Gerade in den vergangenen Tagen ging es wie das Brezelbacken, fast im Stunden-Rhythmus wurde der Kader qualitativ besser.
Zum Beispiel sind Robert Wagner (22) und Jonas Sterner (24) zurück. Da waren aber noch zwei überzeugende Leihspieler aus der Vorsaison. Wie sieht es mit Thomas Keller (26) und Ben Bobzien (23) aus?
"Also, dass es da noch weiteres Interesse gibt, das ist kein Geheimnis. Wir sind in Gesprächen, auch im guten Austausch. Aber irgendwelche Prognosen abgeben kann ich nicht und will ich an der Stelle nicht. Aber klar haben wir das Interesse deutlich hinterlegt", hat er die beiden zumindest noch nicht abgeschrieben.
Dynamo Dresden: Sören Gonther will sich bis in den August hinein noch Dinge offenlassen
Doch natürlich hat Gonther in seiner Schublade die Pläne B und C liegen, falls es nicht klappen sollte. So naiv ist er nicht, alles auf eine Karte zu setzen und am Ende leer auszugehen.
Auch wenn das Gerüst jetzt stehen sollte, es wird weitere Transfers geben - inklusive Keller und Bobzien. "Wir werden mit Sicherheit noch zwei Innenverteidiger holen. Und es ist klar, dass wir natürlich auf dem Flügel noch etwas machen werden", erklärt der Sportchef.
Was dann darüber hinaus passiert, wird sich zeigen. Der Markt kommt extrem spät in Bewegung "und ich möchte jetzt ungern da schon irgendwas komplett zumachen, wenn sich vielleicht Ende Juli, Anfang August oder auch nach Saisonstart noch etwas ergibt", so Gonther.
"Vielleicht kommt eine Möglichkeit, die für uns gut ist und die uns einfach besser macht. Aber grundsätzlich ist klar, dass nicht mehr viel dazukommen wird." Gonther ist also weiter am Kochen.
Titelfoto: Bildmontage: Lutz Hentschel