Dynamo-Torhüter Daniel Mesenhöler bleibt bei der SGD, was das für die anderen Keeper bedeutet
Dresden - Was sich in den vergangenen Wochen bereits abgezeichnet hat, ist nun offiziell: Torhüter Daniel Mesenhöler (30) bleibt bei Dynamo Dresden. Das teilte der Verein wenige Stunden vor dem offiziellen Trainingsauftakt mit. Damit hat die SGD nun insgesamt vier Keeper im Aufgebot.
Klar ist, dass bis Saisonstart einer von ihnen den Verein noch verlassen soll - Mesenhöler wird es nicht sein, mit ihm wird als Nummer drei geplant!
"Mese hat sich in den zurückliegenden Jahren stets hochprofessionell verhalten und auch mit weniger Spielzeit jederzeit den Konkurrenzkampf in unserem Torhüter-Team auf sehr hohem Niveau gehalten", sagt Sportgeschäftsführer Sören Gonther (39) und fügt an:
"Darüber hinaus konnte man in der zurückliegenden Spielzeit sehen, dass er in der Lage ist, seine Leistung sofort abzurufen, wenn die Mannschaft ihn braucht. Wir freuen uns, dass wir auch in der neuen Saison mit ihm zusammenarbeiten."
Daniel Mesenhöler kam im Januar 2024 zur SGD und absolvierte seitdem sechs Pflichtspiele für den Klub. In der abgelaufenen Saison musste er ins Tor, als alle anderen Keeper ausfielen und machte seine Sache im Heimspiel gegen den VfL Bochum am 18. April hervorragend. Zuvor war er lediglich einmal in der 3. Liga und ansonsten im Sachsenpokal zum Einsatz gekommen.
"Wir haben in den zurückliegenden Jahren viele schöne Erinnerungen geschaffen. Das respektvolle Miteinander sowie die Wertschätzung haben mir immer ein sehr gutes Gefühl vermittelt. Ich möchte auch zukünftig jeden Tag meine bestmögliche Leistung bringen, damit wir gemeinsam erfolgreich sind", sagt der Keeper selbst.
Dynamo Dresden hat nun vier Keeper unter Vertrag - wer muss gehen?
Die Verantwortlichen im sportlichen Bereich hatten zuletzt immer wieder betont, dass das Team nicht mit vier Torhütern in die Saison gehen wird.
Deshalb liegt nahe, dass Lennart Grill (27) oder Elias Bethke (23) den Klub noch verlassen müssen. Die Nummer eins zwischen den Pfosten, Tim Schreiber (24), besitzt allerdings auch nur noch ein Jahr Vertrag.
Nach den starken Leistungen in der Rückrunde der abgelaufenen Saison sollte Gonther sicher an einer Verlängerung über mehrere Jahre mit dem Torhüter interessiert sein. Nicht nur, dass er als Freitaler ein Junge von hier ist, sondern auch zur Identifikationsfigur weiter reifen kann. Andernfalls würde Dynamo Gefahr laufen, im kommenden Sommer Schreiber ablösefrei ziehen lassen zu müssen.
Auf der Position bleibt es auf jeden Fall spannend. In welchem körperlichen Zustand sowohl Grill nach seiner schweren Knieverletzung, als auch Bethke nach Beschwerden in der Vorsaison sind, werden die kommenden Wochen zeigen.
Titelfoto: SG Dynamo Dresden