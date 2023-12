"Das war schon gut": Dynamo kann doch Effizienz!

"Ist ja schon ein bisschen länger her, dass wir so viel getroffen haben. Das war schon gut", gab Tom Zimmerschied (25) zu. Er machte gegen den MSV sein zweites Saisontor - noch so ein kleines Geschenk.

Vier Dresdner Tore in einem Spiel hatte Anfang in den 18 Ligaspielen zuvor auch nur einmal gesehen - beim 5:1 in Köln.

Einen besonderen Dank hatte der Torschütze zum 3:1 Tom Zimmerschied für Vorbereiter Stefan Kutschke (35, l.) übrig. © imago/Jan Huebner

Denn der Außenbahnspieler war in dieser Saison vor dem Tor nicht gerade für Effizienz bekannt.

"Wir haben es einfach in der zweiten Halbzeit konsequenter ausgespielt. Freut mich, dass ich auch getroffen habe. 'Kutsche' hat super vorbereitet. Schöner Doppelpass, toll, dass er mich hinten noch gesehen hat."

Stefan Kutschke (35) legte auf und schoss selbst aus der Distanz mit seinem schwächeren linken Fuß ein Traumtor. Und auch Paul Will (24) traf das erste Mal in dieser Saison, noch dazu per Kopf. Sein erst sechstes Tor im 109. Spiel!

Von einem Weihnachtswunder zu sprechen, wäre übertrieben. Aber: "Das zeigt, was wir für eine starke Mannschaft sind, vor allem vom Kopf her", erklärt Zimmerschied. "Das gibt uns allen noch mal Selbstvertrauen, dass wir in der Offensive so überzeugen konnten."

Gebraucht wird es auch morgen in Bielefeld. Zimmerschied ist sicher: "Wenn wir unseren Schnitt halten, sollten wir unser Ziel erreichen."