Nach Drama mit Düsseldorf kann Daferner bei Dynamo wieder jubeln

Dresden - Düsseldorf erlebte am 27. Mai an einem Tag das, was Dynamo in der kompletten Rückrunde der Vorsaison passierte: der totale Absturz. In der Bundesliga-Relegation gewann Fortuna das Hinspiel in Bochum 3:0, um im Rückspiel alles zu vergeigen. Christoph Daferner (26) war dabei. Nun trifft er am Sonntag auf seine Ex-Kollegen, mit denen er im Vorjahr noch im DFB-Pokalhalbfinale stand.