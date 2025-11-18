Der Kapitän ist wieder an Bord! Darum glaubt Kutschke an Dynamos Chance in Bochum

Dresden - "Bochum am Freitagabend ist doch was Schönes", strahlt Dynamo -Kapitän Stefan Kutschke. Die Partie an der Castroper Straße steht an. Enges Stadion, ausverkauftes Haus, geile Atmosphäre, Grönemeyer am Anfang: "Das ist doch ein Spiel, da musst du dich freuen drauf. Drei Jahre haben wir darauf hingearbeitet", so der 37-Jährige.

Gegen Energie Cottbus war Kapitän Stefan Kutschke (37, r.) schon wieder dabei, am Freitag in Bochum wird er auch an Bord sein. © Eric Münch

Und das Beste für ihn: Tief im Westen ist er nicht mehr Zuschauer, Kutschke ist wieder dabei, er hat seine drei Spiele Sperre nach der Roten Karte in Münster abgesessen - alle drei gingen verloren.

Die beiden Heimspiele gegen Paderborn und Nürnberg (je 1:2) hat der Altmeister auf der Pressetribüne verfolgt. "Ihr wisst ja, wie es von da oben ist", grinst er: "Es war meine eigene Schuld, ja. Aber das willst du nicht. Von da oben siehst du noch andere Dinge, was du von unten nicht so wahrnimmst. Das sieht alles einfacher aus von oben. Aber ich konnte der Mannschaft zu keinem Zeitpunkt vorwerfen, dass sie nicht gekämpft, nicht alles gegeben hat."



Nun kann er wieder mitwirken, gleich bei einem so wichtigen Spiel. Der VfL Bochum hat einen Lauf, seit Uwe Rösler (57) dort Trainer ist - drei Siege, ein Remis in vier Spielen. Das wird ein Brett.

"Viele sehen es für gar nicht möglich an, dort etwas mitzunehmen", sagt Kutschke und schaut sich um.