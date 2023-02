Der Sieglos-Trainer schlägt zu! Ausgerechnet diese Ex-Dynamos leisten der SGD Schützenhilfe

Guerino Capretti (41, l.) ballt die Faust: Er feierte mit Ingolstadt am Samstag seinen ersten Sieg nach mehr als eineinhalb Jahren. © IMAGO / Stefan Bösl

Die Fan-Gemeinde der Dynamos legte sich in den sozialen Netzwerken schnell fest: Mit Sieglos-Coach Capretti ist der FC Ingolstadt kein ernstzunehmender Gegner mehr für die Schwarz-Gelben, die plötzlich doch wieder in Richtung Aufstieg schielen.

Doch am Samstag dürften die Anhänger den 41-Jährigen plötzlich ins Herz geschlossen und bejubelt haben, denn tatsächlich beendete Capretti seine persönliche Sieglos-Serie und holte mit seinem neuen Klub den Dreier, für ihn persönlich der erste seit dem 2. August 2021.

An dem Tag hatte er das letzte Mal einen Erfolg als Coach des SC Verl eingefahren. Am 2. März 2022 heuerte er dann bei Dynamo Dresden an und brachte das "Kunststück" fertig, in zwölf Partien kein einziges Mal voll zu punkten.

Das Ende ist bekannt: Die Schwarz-Gelben stiegen mit Capretti in der Relegation gegen den 1. FC Kaiserslautern ab. Die Wege trennten sich.

Am Samstag büßte Dynamo mit dem 1:1-Unentschieden gegen Viktoria Köln zwei wichtige Zähler im Aufstiegskampf ein, doch mit dem Sieg des FC Ingolstadt in Saarbrücken kam ein Trostpflaster ausgerechnet von Capretti.