Wird Stamm Nummer fünf? Das sind Dynamos Aufstiegs-Trainer

Dresden - Wird Thomas Stamm (42) der fünfte Aufstiegstrainer? Nach Stand der Dinge ja. Schon am Samstag könnte es mit einem Sieg in Bielefeld so weit sein. Gelingt dies nicht, gibt es immer noch zwei Matchbälle in Mannheim und daheim gegen Unterhaching - sofern die Konkurrenz bis dahin alle Spiele gewinnen sollte.