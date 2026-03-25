Der zweite Anzug sitzt nicht: Von der Dynamo-Bank kommt zu wenig

Dresden - Die Zeit in der Mixed-Zone dauerte nach dem 1:2 in Paderborn ungewöhnlich lang. Die Spieler mussten zunächst alle in die Kabine - ein seltener Fakt. "Wir haben einige Dinge klar angesprochen", sagte Dynamo-Trainer Thomas Stamm (43) danach zur Pressekonferenz. Der 43-Jährige war nicht begeistert von der Leistung im zweiten Durchgang. Ein Qualitätsproblem?

Ein Foto noch aus der Vorrunde. Das Problem von Thomas Stamm (43) steht direkt unter ihm. © Lutz Hentschel

Natürlich wollte man wissen, was genau dort besprochen wurde. Stamm bügelte das sofort ab, ohne dass ein Dresdner Medienvertreter zu Wort kam: "Da können Sie sich die Nachfrage sparen, da kommt nichts raus."

Vielleicht musste sich der Coach genau in jenem Moment auch eins eingestehen: Seine erste Elf funktioniert Sahne, die dahinter stehenden Jungs nicht in vollem Maße.

Zwei Beispiele: Mit Ausnahme auf Schalke und in Hannover (da stand es zur Pause 0:0) führte sein Team in der Rückrunde zur Halbzeit in jedem Spiel, also achtmal. Das macht 26 Zähler mit dem Pausenpfiff. Rausgekommen sind insgesamt 16, auch nicht von schlechten Eltern. Aber es war eben mehr drin.

"Der Unterschied ist zu extrem", erkannte auch Stamm.