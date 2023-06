"Unsportliches Verhalten" in drei Spielen: DFB verurteilt Dynamo zu Geldstrafe!

Dresden/Frankfurt am Main - Die SGD wird mal wieder zur Kasse gebeten! Das Sportgericht des DFB hat Dynamo Dresden wegen "unsportlichen Verhaltens" der Zuschauer zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 51.050 Euro verurteilt.

Die Dynamo-Fans brannten beim Spiel gegen Mannheim Rauchkörper ab. © Picture Point / Gabor Krieg

Die Sanktion setzt sich dabei aus mehreren Verfehlungen der Anhänger der Sportgemeinschaft bei den Spielen gegen Waldhof Mannheim, den 1. FC Saarbrücken sowie den SV Wehen Wiesbaden zusammen.

Bei der Partie in Saarbrücken am 14. April dieses Jahres zündeten die mitgereisten Fans der Schwarz-Gelben laut der Sicherheitsbeobachtung des Deutschen Fußball-Bundes in der 53. und in der 70. Minute mindestens 35 Bengalische Fackeln, wofür 24.500 Euro fällig werden.

26.250 Euro muss Dynamo für das Abbrennen von Rauchkörpern im Fanblock während der Begegnung gegen Mannheim am 22. April 2023 berappen.

Dazu kommen 300 Euro für einen Becherwurf aus dem Zuschauerbereich auf das Feld im Heimspiel gegen den SVWW am 6. Mai.

Dynamo wird keinen Einspruch einlegen und hat dem Urteil laut Vereinsangaben bereits zugestimmt. Es ist damit rechtskräftig.