Doppelter Abschied: Zwei Ex-Dynamos müssen auf Vereinssuche!

Offenbach/Spiesen-Elversberg - Für die meisten Klubs ist die sportliche Saison vorbei, dafür dreht das Wechselkarussell bereits seine ersten Runden. Zwei ehemalige Spieler von Dynamo Dresden finden sich zunächst auf der Abgangsseite wieder und wurden am Dienstag von ihren Klubs verabschiedet.

Philipp Hosiner (34, r.) verlässt den Bieberer Berg schon ein Jahr früher als gedacht. © IMAGO / Hartenfelser

Philipp Hosiner (34) wird in der kommenden Saison nicht mehr für die Kickers Offenbach auf Torejagd gehen.

Der ehemalige österreichische Nationalstürmer und der OFC haben sich auf eine vorzeitige Vertragsauflösung des ursprünglich noch bis Sommer 2024 laufenden Arbeitspapiers geeinigt, wie der Regionalligist am Dienstag mitteilte.

Der mittlerweile 34-jährige Angreifer war im Sommer 2020 vom Chemnitzer FC zur SGD gewechselt und gehörte in der anschließenden Aufstiegssaison mit zehn Treffern und neun Vorlagen zu den Leistungsträgern des letztlichen Drittliga-Meisters.

In der 2. Bundesliga verlor Hosiner allerdings seinen Stammplatz, weshalb er schon zur Rückrunde der Spielzeit 2021/22 nach Hessen ausbrach.

So wirklich konnte der frühere Erstliga- und ÖFB-Knipser aber auch am Bieberer Berg nicht an die Treffsicherheit vergangener Tage anknüpfen.

In der abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga Südwest steuerte der Burgenländer in 28 Einsätzen nur vier Buden und eine Vorlage bei. Wohin die Reise für Hosiner geht, steht noch nicht fest.