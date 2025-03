Die Gefühlswelt zweier Dynamos: Hoti hat sich festgespielt, Kammerknecht muss warten

Aachen - Zwei Verteidiger, zwei unterschiedliche Gefühlswelten. Während Andi Hoti (22) sich in Dynamo Dresdens Viererkette festgespielt hat, muss Claudio Kammerknecht (25) gerade Minuten zusammenknausern.

Claudio Kammerknecht (25, r.) in Großaspach mit Trainer Thomas Stamm (42). Gegen den VfB Stuttgart II spielte er ab der 58. Minute. © Picture Point/Gabor Krieg

Vier waren es gegen 1860 München, zwölf gegen Rostock, fünf gegen Verl und immerhin 32 am Samstag in Aachen. Da kam der 25-Jährige schon in der 58. Minute, weil Jonas Sterner (22) mit einem Brummschädel vom Feld musste.

Der Halbstunden-Einsatz täuscht aber nicht darüber hinweg, dass der Nationalspieler Sri Lankas es aktuell nicht so leicht hat, auf seine Einsatzzeiten zu kommen.

"Es freut mich immer, wenn ich mal spielen darf. Das Wichtigste aber ist, dass es bei der Mannschaft gerade läuft. Ist doch klar, dass das an erster Stelle steht", gibt sich Kammerknecht mannschaftsdienlich.

Sie ist noch ein wenig hin, aber die Länderspielreise vom 16. bis 26. März wird für Kammerknecht wieder eine Streicheleinheit für die Seele - sofern er nicht erneut verletzt zurückkommt.

Aber beim Testspiel in Laos (20. März) und beim Qualifikationsspiel in Thailand (25. März) für den AFC Asien Cup 2027 wird Kammerknecht ordentlich Spielpraxis sammeln. Auch wenn er daran noch nicht denken will: "Nee, wir haben jetzt englische Woche und noch zwei wichtige Spiele. Da denke ich nicht drüber nach!"