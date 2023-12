Treffer, Top-Scorer, Altersschnitt: Die Dynamo-Saison in Zahlen!

Mit neun Assists und zwei Treffern ist Tom Zimmerschied (25, M.) zusammen mit Stefan Kutschke (35, nicht im Bild) Dynamos Top-Scorer. © Lutz Hentschel

23 Spieler

Markus Anfang (49) setzte in den bisherigen 20 Partien 23 Spieler ein. Diese hatten ein Durchschnittsalter von 24,35 Jahren.

Nur die beiden Bundesliga-Reserven aus Freiburg (22,3) und Dortmund (22,7) sind jünger - und dabei drücken die Oldies Stefan Kutschke (35), Manuel Schäffler (34) und Panagiotis Vlachodimos (32) den Schnitt noch.

Top-Scorer

Leih-Rückkehrer Oliver Batista Meier (22) ist derzeit der Top-Scorer der Liga. Er kommt auf neun Tore und zehn Vorlagen in 1621 Einsatzminuten. Das heißt: Der 22-Jährige ist alle 85,31 Minuten an einem Tor direkt beteiligt.

Beste Dynamos bis Ende Dezember: Stefan Kutschke (9 Tore/2 Vorlagen) und Tom Zimmerschied (2 Tore/9 Vorlagen).

31 Tore

So viele hat Dynamo in den 20 Spielen geschossen, davon 28 innerhalb des Strafraumes. Das sind 90,32 Prozent. So effektiv in der Box ist nur noch Spitzenreiter Regensburg mit ebenso 90 Prozent.