"Dixie" Dörner zu Ehren: Dynamo in Schwarz gegen Magdeburg!

Dresden - Elb-Clasico, Kellerduell, Ostkracher, Derby oder wie auch immer man es nennen will: Dynamo Dresden gegen den 1. FC Magdeburg , da stecken jede Menge Emotionen und Leidenschaft drin. Da geht es zur Sache, auch am Samstagabend wieder!

Am Montag war der vierte Todestag von "Dixie" Dörner, Sonntag wäre er 75 geworden. In Gedenken an die Dynamo-Legende spielt die SGD in Magdeburg in Schwarz. Tony Menzel (20, l.) und Stefan Kutschke (37) präsentieren das Sondertrikot. © SG Dynamo

"Alle in Schwarz nach Magdeburg" stand bei Dynamos Sieg gegen Greuther Fürth auf einem Spruchband im K-Block. Dynamos Fans werden ihre Gründe haben, wenn es um vergleichbare Outfits geht. Einer aber sicher auch: das Gedenken an Vereinslegende Hans-Jürgen Dörner (†70).

Am Montag war "Dixies" vierter Todestag, am Sonntag nach dem Spiel wäre er 75 Jahre alt geworden. Anlässlich seines Andenkens laufen die Dynamos in einem fast komplett schwarzen Outfit auf, nur die Nummern und das Logo weichen davon ab. Das Sondertrikot war binnen zwölf Stunden ausverkauft, die Server der Website hatten aufgrund des Andrangs ordentlich zu kämpfen.

"Tragt dieses Trikot mit Stolz, mit Respekt und in Gedenken an Dixie", forderte Ralf Minge (65), ebenfalls Vereinslegende und Vorsitzender der Dixie-Dörner-Stiftung in einem offiziellen Video des Klubs.

"Der Ansturm ist für mich nicht überraschend. Es geht um Dixie, um die Stiftung. Natürlich sieht das Trikot auch gut aus, aber das ist insgesamt eine runde Sache", gesteht Niklas Hauptmann (29).

Dynamos Vizekapitän macht aber auch klar: "Für uns geht es darum, das Spiel im Blick zu haben." Dreimal spielte "Haupe" in seiner Karriere gegen den FCM, zweimal allerdings noch im Trikot des 1. FC Köln.