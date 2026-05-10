Dynamo-Kapitän Kutschke dreht die Zeit zurück, aber vergibt wichtigen Elfer: "Chancen waren da"

Braunschweig - Es stand 0:2, als Stefan Kutschke nach 58 Minuten den Braunschweiger Rasen betrat. Mit ihm wurde der Druck von Dynamo Dresden richtig groß. Erst verschoss er einen Elfmeter (67.), dann traf er per Kopf (86.) zum Anschluss. Trotz zahlreicher Chancen reichte es nicht mehr zum Punkt, der den Klassenerhalt bedeutet hätte . Nach dem Spiel stellte sich der 37-Jährige den Medien.

Stefan Kutschke (M.) traf in Braunschweig zum Anschluss, der aber nicht mehr für einen Punkt reichen sollte. © IMAGO / Steinsiek.ch

TAG24: Stefan, woran machen Sie es fest, dass es dann nicht mehr zum 2:2 gereicht hat?

Kutschke: "Der Elfmeter-Fehlschuss. Und beim ersten Gegentor kann man den Ball anders klären. Das war vermeidbar. Dann hatten wir nach dem Elfmeter noch genügend Chancen, den Lattenkopfball von Tony Menzel zum Beispiel, um noch 2:2 zu spielen. Jetzt ist es so, wie es ist."

TAG24: Ihr habt dann auch mit langen Bällen agiert. War das der Plan B?

Kutschke: "Ja, genau. Mit den langen Bällen – Plan B oder C – sind wir zumindest zu Chancen gekommen. Aber insgesamt war es zu wenig. Wir müssen aus solchen Situationen einfach mehr machen."

TAG24: Mit Ihrem Treffer kam nochmal Hoffnung auf. Hatten Sie auch das Gefühl, dass noch was geht?

Kutschke: "Absolut. Nach dem Anschlusstreffer hatte ich schon das Gefühl, dass wir noch den Ausgleich schaffen können. Die Chancen waren ja da. Aber heute haben wir den Torwart ein Stück weit berühmt geschossen – so wie wir es vor zwei Wochen in Düsseldorf schon mal erlebt haben. Aber da müssen wir den Anspruch haben, solche Chancen zu nutzen. Wenn der Keeper gut hält, muss man das anerkennen. Aber wir müssen einfach effizienter sein."