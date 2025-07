Bünning macht's in Prag schon vor! Was Dynamo für die 2. Liga braucht

Dresden - Eine Gelbe Karte wegen zu vehementen Meckerns, zahlreiche gelungene Grätschen und Abwehraktionen, die euphorisch gefeiert wurden. Für Lars Bünning (27) war Dynamos Testspiel in Prag schon fast so heiß wie der kommende Liga-Alltag. Die alten Rituale sind zumindest schon wieder zurück.

Die Tacklings von Lars Bünning (27, r.) wie hier gegen Hachings Markus Schwabl werden auch in der 2. Liga gefragt sein. © IMAGO/Ulrich Wagner

"Ja, was heißt Rituale? Das ist dann für den Verteidiger natürlich wie für einen Stürmer, wenn der ein Tor schießt. Wenn du dann noch mal blockst im letzten Moment ... Ich kann mich auch an Konrad Faber erinnern, er ist zurück gesprintet und brachte den Fuß nochmal davor. Das sind so Kleinigkeiten, das wird uns auch ausmachen müssen nächste Saison", erklärt der Innenverteidiger.

"Weil es uns letzte Saison auch stark gemacht hat, glaube ich. Das Kollektiv bis zum Ende durchzuziehen. Und ja, da ist klar, dass man sich dann abfeiert, egal ob im Testspiel oder im Punktspiel."

Bünning gehörte zu dem Team, was gegen den Champions-League-Teilnehmer in den ersten 45 Minuten richtig gut dagegenhielt.

In der aktuellen Verfassung spricht einiges dafür, dass die Viererkette um Faber (27), Claudio Kammerknecht (26), Bünning und Sascha Risch (25) auch am 3. August in Fürth verteidigen wird. Denn danach kam der Vier-Tore-Einbruch.