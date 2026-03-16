Er ist Dynamos richtiger Hauptmann! Überragender Kapitän geht bei 6:0-Sieg voran
Dresden - Sechs Tore im Sechs-Punkte-Spiel, höchster Zweitligasieg der SGD-Geschichte, der Sprung auf Platz zwölf, hinter Hannover mit 16 Punkten zweitbestes Team der Rückrunde, zwölf Tore in den letzten drei Partien. Dynamo Dresden ist im Flow!
Und hat mit Niklas Hauptmann einen richtigen Hauptmann im Team. Er geht voran, wie schon in Karlsruhe traf er beim 6:0 (3:0) gegen Preußen Münster doppelt und verdiente sich damit, wie sechs weitere Spieler, die TAG24-Bestnote.
Erst zwei Assists zum Doppelpack von Ben Bobzien (14./18.), dann das 3:0 (31.), als er einen langen Ball von Alexander Rossipal mit links am armen Preußen-Keeper Johannes Schenk vorbei legte und die Kugel dann über die Linie trudelte.
"Ich glaube, das kriege ich nicht erklärt, dass der gewollt war", lachte der 29-Jährige, der wohl nie besser war als jetzt. Und zum Abschluss seines Gala-Auftritts noch das Tor zum 4:0 (57.) nach toller Vorarbeit von Vincent Vermeij, der 75 Sekunden später das 5:0 nachlegte. Jason Ceka machte in der 75. Minute das halbe Dutzend voll.
Hauptmann hätte sich feiern lassen können. Tat er nicht, er blieb wie eh und je bescheiden. "Ich bewerte Leistungen nicht immer nur anhand von Vorlagen und Toren, glaube aber, dass es ganz gut funktioniert hat heute und auch letzte Woche. Ich freue mich natürlich, dass ich den Beitrag so leisten konnte, aber an so einem Tor sind halt viele Jungs beteiligt", sagte er.
Niklas Hauptmann bleibt auch nach dem 6:0-Sieg von Dynamo Dresden sachlich und abgeklärt
Er war in einer herausragend funktionierenden Mannschaft der Kopf, der Dreh- und Angelpunkt.
Dresden ging von der ersten Sekunden an drauf, ließ dem Gegner keine Luft, holte sich immer und immer wieder im hohen Pressing Bälle im und rund um den Münsteraner Strafraum.
"Wir hatten einfach eine sehr gute Energie von Anfang an drin gehabt und dann entsteht im Spiel so eine Dynamik. Ich meine, so ein Ergebnis kannst du nicht planen", analysierte er: "Dann merken wir, wir sind super drin, der Gegner merkt vielleicht, dass es heute schwer wird und dann entsteht so ein Ergebnis, was sich für heute sehr, sehr gut anfühlt und das werden wir dann auch genießen."
Er hob aber sofort den Finger. Genießen nur nach dem Spiel, ab heute startet die Vorbereitung auf das nächste Punktspiel. "Wir wissen aber auch, wenn wir am Freitag und am Samstag die zweite Liga betrachten, wie schnell es geht. Und deswegen werden wir morgen dann auch schon wieder Richtung Paderborn schauen", so Hauptmann.
Ganz nach dem Motto: Das 6:0 war gut und extrem wichtig, aber Dresden ist noch lange nicht durch.
Titelfoto: Lutz Hentschel