Gonther und Pezzaiuoli im Zweikampf um den offenen Dynamo-Posten

Für Marco Pezzaiuoli (55) spricht die Erfahrung im Geschäft. © Imago / Jan Huebner

Mittlerweile soll sich der Aufsichtsrat für seine Maulwurf-Tätigkeit bei den einst drei Kandidaten entschuldigt haben, das schreibt die Bild. Auch habe man sich von der Formulierung distanziert, das Trio habe nicht "vollends überzeugt", wie es im Kicker-Artikel am Freitag hieß.



Für Thomas Brendel (47) kommt all das zu spät. Er sei zum einen nicht mehr in der engeren Auswahl und zum anderen wurde er von seinem Arbeitgeber FSV Frankfurt von seiner Funktion als Sportlicher Leiter schon am Samstag entbunden. Der Verein war nicht begeistert, dass er sich bei Dynamo beworben hatte, schrieb der FSV in einer Stellungnahme.

Bleiben nur noch zwei: Gonther und Pezzaiuoli. Setzt der Aufsichtsrat bei seiner Wahl auf Erfahrung, dürfte Pezzaiuoli die besseren Karten haben.

Der 55-Jährige ist seit Jahren im Geschäft, blieb aber nirgends wirklich lange. Derzeit ist er Technischer Direktor bei Galatasaray Istanbul.