Einsatzgarantie für Heise? Von der Tribüne aus winkt die Dynamo-Startelf

Dresden - Andi Hoti (22, Muskelverletzung), Vinko Sapina (29) und Sascha Risch (24, jeweils fünfte Gelbe) fallen für das Heimspiel am Samstag gegen den VfL Osnabrück aus. Während für die Innenverteidigung und fürs Mittelfeld genügend Alternativen zur Auswahl stehen, gibt es für die linke Abwehrseite eigentlich nur eine: Philip Heise (33). Der Routinier könnte von der Tribüne aus gleich in der Startelf landen.

Seit dem 22. Februar spielt Philip Heise (33) in den Planungen von Thomas Stamm keine Rolle mehr. © Picture Point / Gabor Krieg

Zumindest, wenn Trainer Thomas Stamm (42) positionsgetreu wechseln möchte. Er könnte auch Lars Bünning (27) nach außen ziehen und zum Beispiel Claudio Kammerknecht (25) sowie David Kubatta (21) in die zentrale Abwehr stellen.

Dann würde er aber gleich zwei Positionen in der letzten Linie verändern. Will der Coach nicht ganz so viel rotieren, bliebe nur Heise.

20 Spiele hat "Pipo" in dieser Saison bestritten, ein Tor erzielt und zwei vorbereitet. Allerdings spielte der 33-Jährige am 22. Februar beim 0:1 in Rostock letztmals, gehörte danach nicht mal mehr zum Kader. Es wäre quasi ein Kaltstart. Wie schwierig ist es für einen Spieler von der Tribüne zurück auf den Rasen?

"Überhaupt nicht schwierig", antwortete Thomas Stamm zur Pressekonferenz am Freitagmorgen: "Er ist nicht nur eine Alternative, sondern er muss der sein, der auf der Position der erste Kandidat ist. Er ist der einzige Spieler, der die Position eins zu eins ersetzen kann", klangen Stamms Worte fast schon nach einer Einsatzgarantie für Heise.