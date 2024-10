Pokalknaller für Dynamo gegen Darmstadt: So bereitet sich die Polizei auf das Spiel vor

Dresden - Flutlicht, DFB-Pokal -Atmosphäre und alle in Gelb: Die stimmungstechnischen Vorzeichen für den heißen Fight könnten bei Dynamo Dresden nicht besser sein. Die SGD empfängt am Mittwoch um 20.45 Uhr den SV Darmstadt 98 im Rudolf-Harbig-Stadion.

Christoph Daferner (26) will am Mittwoch mit seinem Team Darmstadt aus dem Pokal werfen. © Lutz Hentschel

Die Partie ist im Heimbereich restlos ausverkauft, vom Gegner aus Hessen werden rund 500 Fans erwartet. Sie können direkt am Gästeblock am Spieltag selbst noch Karten erwerben.

Die Partie gegen die "Lilien" unterliegt keiner gesonderten Sicherheitsstufe. "Natürlich ist ein Pokalspiel etwas Besonderes. Von unserer Seite wird ein Einsatz zur Absicherung durchgeführt, aber wir gehen von einem friedlichen, störungsfreien und sportbelegten Fußballabend aus", erklärte Polizeisprecher Marko Laske (49) auf TAG24-Anfrage.

Es sind sächsische Beamte der Dresdner Polizei und der Bereitschaftspolizei am Abend im Einsatz, externe Kräfte aus anderen Bundesländern werden nicht benötigt. "Wir werden natürlich rund um das Stadion für die Sicherheit der Fans sorgen", verdeutlicht Laske.

Die Beamten haben den Aufruf der aktiven Fanszene zum Marsch vom Hauptbahnhof in Richtung Stadion im Auge. Treffpunkt ist um 18.15 Uhr am Hauptbahnhof/Wiener Platz. Von dort aus laufen die Anhänger dann in Richtung Stadion.