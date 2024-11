Sorge um Kammerknecht! Dynamos Abwehrmann beim Länderspiel verletzt raus

Sorge um Claudio Kammerknecht (25): Der Abwehrmann musste beim Länderspiel für Sri Lanka verletzt vom Platz. © Picture Point / Gabor Krieg

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, da griff sich Kammerknecht an die Leiste, musste vom Physiotherapeuten gestützt in der 47. Minute vom Platz.

Den 1:0-Siegtreffer in der 89. Minute von Jack Hingert erlebte der 25-Jährige nur von der Bank aus, ließ es sich trotzdem nicht nehmen, ordentlich bandagiert zur Jubeltraube zu humpeln und den Torschützen zu herzen.



"Es geht auch darum, dass ich meinen Mannschaftskollegen und dem Trainer mein Interesse zeige, nicht nur zu Spielen komme, wenn es um etwas geht. Das ist eine Gemeinschaft, ich will mich da nicht besonders herausstellen", hatte Dynamos Abwehrmann vor der Reise nach Katar, wo das Spiel ausgetragen wurde, erzählt.

Denn ob er überhaupt zum Testländerspiel reist, das wurde "erst kurzfristig entschieden, ob es klappt", gab Kammerknecht zu.

Er hatte in den Wochen zuvor mit ein paar muskulären Problemen zu kämpfen, saß deswegen beim Auswärtssieg in Osnabrück auch auf der Bank. "Wir hatten mehrere englische Wochen nacheinander. Da ist klar, dass das einen körperlich mitnimmt. Die letzte Woche hatte ich ein paar Probleme, zum Ende der Woche war ich wieder fit. Ob ich das Testspiel am Donnerstag gegen Erfurt oder am Samstag für Sri Lanka spiele, ist was Ähnliches", so "Kammer".