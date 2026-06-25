Zwei an einem Tag! Dynamo holt Sterner zurück und macht nächsten Deal perfekt
Dresden - Weiter geht der Transferreigen bei Dynamo Dresden! Den Schwarz-Gelben ist die nächste Rückhol-Aktion gelungen: Ab sofort steht Jonas Sterner (24) bei der SGD unter Vertrag, er kehrt von Hannover 96 nach Dresden zurück. Kurz darauf stellt die SGD noch einen weiteren Neuzugang vor: Tobias Raschl (26) wechselt ebenfalls in die sächsische Landeshauptstadt.
"Nach intensiven Verhandlungen ist es uns gelungen, Jonas dahin zu bringen, wo sein Herz ihn haben möchte. Er war sowohl beim Aufstieg als auch in der erfolgreichen Rückrunde zuletzt ein entscheidender Faktor in unserer Defensivreihe", sagte Sport-Geschäftsführer Sören Gonther (39) zum Sterner-Deal.
"Jetzt kann er erstmals auch eine komplette Sommervorbereitung bei uns absolvieren und sich so optimal mit der Mannschaft auf die Spielzeit fokussieren."
Schon in der Aufstiegssaison war Sterner auf Leihbasis für Dynamo aufgelaufen, eine feste Verpflichtung im vergangenen Sommer hatte sich allerdings zerschlagen. Stattdessen wechselte er von Holstein Kiel nach Hannover, wo er aber nicht glücklich wurde und deshalb im Januar erneut auf Leihbasis nach Dresden zurückkehrte.
Im dritten Anlauf soll es nun endlich ein Engagement auf Dauer sein. Offiziell gab Dynamo keine Vertragslaufzeit bekannt, sie soll allerdings bis 2029 gehen.
Tobias Raschl kommt von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster
Für Tobias Raschl hingegen ist das Umfeld in Dresden neu, was seine Vorfreude auf die neue Aufgabe aber keineswegs mindert.
"Wir haben schnell gemerkt, dass ein gemeinsamer Weg sehr reizvoll ist. Umso leichter fiel mir dann die Entscheidung. Jetzt freue ich mich, die Mannschaft und das Umfeld schnellstmöglich kennenzulernen, um dann gemeinsame eine erfolgreiche Saison zu spielen", erklärte der zentrale Mittelfeldspieler.
Er kommt von Zweitliga-Absteiger Preußen Münster, spielte zuvor zweieinhalb Jahre lang für den 1. FC Kaiserslautern und absolvierte für Borussia Dortmund und Greuther Fürth bereits insgesamt elf Bundesliga-Partien.
Damit hat die SGD ihren Kader pünktlich zum Trainingsauftakt am Donnerstag fleißig aufgestockt, allein in dieser Woche wurden mit Simon Straudi (27), Robert Wagner (22) und Ahmet Muhamedbegovic (27) drei weitere Neuzugänge vorgestellt.
Zuvor meldete Dynamo bereits mit Nicolai Rapp (29), Kaan Inanoglu (20) und Brooklyn Ezeh (25) Vollzug.
Erstmeldung von 17.17 Uhr, aktualisiert um 18.47 Uhr.
Titelfoto: Bildmontage: SG Dynamo Dresden (2)