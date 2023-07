Dynamo-Camp im Liveticker: Melichenko trainiert wieder leicht mit

Dresden/Kössen - Um 6 Uhr rollte der Bus an der Walter-Fritzsch-Akademie los: Dynamo Dresden ist am Freitag im Sommer-Trainingslager 2023 am Walchsee angekommen.

Pünktlich um 6 Uhr war Dynamo Dresden an der Walter-Fritzsch-Akademie aufgebrochen, um 13.30 Uhr rollte der Mannschaftsbus am Hotel in Kössen am Walchsee vor.

Insgesamt 27 Spieler, davon drei U19-Akteure waren mit an Bord. Die erste Einheit steigt um 16 Uhr.