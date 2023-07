Neuer Dynamo-Kapitän: Diese vier Spieler haben gute Chancen

"Wir haben noch nicht zu einhundert Prozent entschieden und warten erst einmal, wie sich der Kader zusammenstellt. Ich habe ja auch gesagt, da muss noch was kommen", so der SGD-Trainer: "Wenn wir alles haben, werden wir die Kapitänsfrage klären."

Auch Paul Will (24, l.) und Jakob Lewald (24) sind im Rennen um das Amt. © Lutz Hentschel

Gemeint sind sicherlich Spieler wie Kevin Broll (27), Paul Will (24), Niklas Hauptmann (27) und Stefan Kutschke (34), die den Verein und sein Umfeld über viele Jahre kennen.



Im ersten Testspiel gegen Königswartha trugen Will und Kutschke die Binde jeweils für 45 Minuten, in Bautzen erneut Will und Hauptmann. Am Samstag gegen St. Pölten wieder Hauptmann und Jakob Lewald (24).

Wirft "Haupe" jetzt seinen Hut für das Kapitäns-Amt in den Ring, oder war die Binde zu schwer für den Arm? "War nicht unbedingt schwer, aber der ist eher ein bisschen dünn dafür", scherzt der 27-Jährige: "Aktuell spielt das für mich überhaupt keine Rolle. Die Mannschaften sind dermaßen durchgemischt. Ich bin ein paar Tage länger dabei und es geht darum, dass ich - und ein paar andere - vorangehen und den Neuen helfen. Erst einmal alles gut einschleifen und alles andere wird sich zeigen!"

Auch Lewald zeigte sich nach dem St.-Pölten-Test eher zurückhaltend: "Erst einmal werde ich sie wieder abgeben. Die Truppe freut sich über einen kleinen Einstand in die Mannschaftskasse. Das ist aber das Einzige."



Wohl erst knapp eine Woche vor Saisonstart wird es Klarheit geben. Anfang: "Wir brauchen viele, die Verantwortung übernehmen!"