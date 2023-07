Europapokal statt schnödem Test: Mindestens 4000 Dynamo-Fans dabei!

Prag - Mindestens 4000 Fans und ein Hauch von Europapokal in der Fortuna Arena in Prag: Am Sonntag steht in der tschechischen Landeshauptstadt für alle Fans von Dynamo Dresden ein echtes Highlight auf dem Programm.

Ist am Ende nur ein Testspiel, Dynamos Fans wollen trotzdem für eine passende Atmosphäre sorgen.

"Alle in Gelb" lautete der Aufruf der aktiven Fanszene. Um 10 Uhr will man sich am Sonntag in der Prager Innenstadt in den Kneipen am Altstädter Ring versammeln, ehe es eine Stunde später mit einem Fan-Marsch in Richtung Fortuna Arena geht. Anstoß ist um 14 Uhr.