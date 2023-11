Dynamo-Coach Anfang über Saarbrücken: "Wird eine schwierige Aufgabe"

Dresden - Als Dynamo am 29. Oktober unverrichteter Dinge aus Saarbrücken wieder abreiste, stand das DFB-Pokalspiel gegen die Bayern für den 1. FCS noch bevor. Das gewann er sensationell. In der Liga gab es danach in zwei Spielen einen Punkt. Der Spagat zwischen beiden Wettbewerben wurde nicht geschafft. Das soll am Sonntag so bleiben.