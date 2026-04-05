Entsetzen nach Skandalspiel in Dresden: "Trauriger Tag für den Fußball"

Dresden - Mit Fußball oder einem friedlichen Start ins Osterfest hatte Dynamo Dresdens Partie gegen Hertha BSC nur wenig zu tun. Die Krawalle werden nachhallen - aber auch auf das Spiel hatten sie ihren Einfluss.

Hässliche Szenen: Das Zweitliga-Heimspiel der Dynamos gegen die Berliner Hertha wurde von schweren Ausschreitungen überschattet. © Lutz Hentschel

"Das ist ein trauriger Tag für den Fußball, solche Sachen haben hier nichts verloren. Fußball sollte vereinen", beschrieb Hertha-Keeper Tjark Ernst (23) seine Wahrnehmung nach der Partie in Dresden.

"Es war wichtig, dass wir fokussiert bleiben, nicht zu sehr runterfahren. Schon wichtig, wenn man mit dem Kopf im Anwesen ist, weil wenn es weitergeht, musst du da sein. Das ist uns gelungen", so Ernst.

20 Minuten war die Partie ab der 19. Minute unterbrochen - gar nicht so leicht für Spieler beider Teams, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.

"Ja, aber ich würde insgesamt sagen, dass es ein sehr wildes Spiel war. Wir haben versucht, uns trotzdem im Fokus zu halten und haben in der Unterbrechung ein paar Dinge angesprochen", erklärte Robert Wagner (22) die Vorgehensweise.

Der Mittelfeldspieler von Dynamo meinte: "Wir haben einfach versucht, das Beste daraus zu machen. Und dann fand ich mit der Zeit, dass wir besser ins Spiel gekommen sind."