09.04.2026 05:30 Kahlschlag im Dynamo-Mittelfeld: Schlägt jetzt Menzels große Stunde?

In Nürnberg muss Dynamo Dresden auf Kofi Amoako und Robert Wagner verzichten, Niklas Hauptmann ist angeschlagen. Profitiert davon Tony Menzel?

Von Jens Maßlich

Dresden - Den Rasen und das Gefühl, im Max-Morlock-Stadion aufzulaufen, das kennt Tony Menzel (21) noch nicht. Nürnbergs Heimstädte wird Dynamo Dresdens Youngster mit großer Sicherheit am Samstag kennenlernen, das Geläuf vielleicht sogar von Anpfiff an.

Das Max-Morlock-Stadion in Nürnberg. Hier muss Dresden am Samstag ran. Mit Tony Menzel (21) in der Startelf? © IMAGO/Zink Robert Wagner (22) und Kofi Amoako (20) fehlen definitiv gelbgesperrt, Niklas Hauptmann (29) war am Dienstag nicht im Training, weil er noch über Schulterschmerzen klagte. Neben Luca Herrmann (27) und Lukas Boeder (28) wäre Menzel eine weitere Option, Dynamos Mittelfeld wieder auf- und auszufüllen. "Das wird man sehen. Wir haben einen sehr guten Kader, auch in der Breite. Und wir haben von vornherein gesagt, wir brauchen alle im Kader. Jeder darf zuständig sein, dass wir in der Liga bleiben", antwortet der Youngster ganz wie ein gestandener Profi. Dynamo Dresden Dynamo-Coach Stamm bleibt optimistisch: "Überzeugt, dass wir unsere Punkte holen" So lange ist der 21-Jährige aber noch gar nicht im Geschäft. Erst in der vergangenen Saison ging sein Stern in 30 Drittliga-Partien (fünf Tore/vier Vorlagen) so richtig auf. Eine Liga höher aber kommt er bisher gerade einmal auf 299 Minuten.

Auf bisher nur 299 Spielminuten bringt es Tony Menzel in dieser Saison. Am Samstag sollen weitere dazukommen. © imago/Jan Hübner

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Tony Menzel sieht seine Situation bei Dynamo Dresden positiv

Vollgas im Training: Tony Menzel ist mit Power dabei. © Lutz Hentschel "Ich denke mir, ich muss das Positive draus nehmen. Jetzt kann ich ein bisschen mehr an meinen Schwächen trainieren, weil ich jetzt nicht so oft gespielt habe. Ich kann im Training Vollgas geben. Und ja, man darf da nicht irgendwie in so eine Negativspirale fallen, sondern man muss weiter nach vorne blicken. Du hast jede Woche aufs Neue wieder die Chance. Einfach weiter Gas geben, nichts ist wichtiger, als dranbleiben", erklärt Menzel seinen Umgang mit der Situation. Deswegen sammelt er immer wieder auch Minuten in der U21 in der Sachsenliga. Coach Thomas Stamm (43) stellt es seinen Profis frei, ob sie sich beim Team von Sebastian König (38) Spielpraxis holen wollen. "Wenn es gut passt und auch reinpasst vom Plan her, sage ich dann eigentlich selten nein. Außer ich habe jetzt vielleicht kein so gutes Gefühl bei der ganzen Sache. Das gibt es auch manchmal", gibt Menzel zu. Dynamo Dresden "Wollen wir nicht sehen": So reagierte Dynamo-Schlichter Kutschke auf die Ausschreitungen Der Mittelfeldspieler erklärt aber auch, dass er drei Klassen tiefer immer ein bisschen abwägen muss. "Es ist schwierig, weil es geht um Spielzeit. Aber teilweise bin ich jemand, der in einem Zweikampf vielleicht mal lieber zurückzieht", gesteht Menzel. Der Grund ist seine Ellbogenverletzung, die ihn im November und Dezember außer Gefecht gesetzt hatte: "Das ist dann immer ein bisschen schwierig einzuordnen. Aber man versucht trotzdem, irgendwie den Ball zu haben, Spaß zu haben."