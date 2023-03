Dynamo Dresden: Reservisten enttäuschen, der zweite Anzug passt nicht

Dresden - Dynamo-Coach Markus Anfang (48) hatte nach dem 0:1 im Viertelfinale des Landespokals gegen Zwickau zwei Erkenntnisse gewonnen: Über seiner erste sprach er offensiv. In den DFB-Pokal geht es in dieser Saison nur noch über die Liga. Seine zweite umschiffte er elegant. Sein zweiter Anzug ist zu eng, er passt nicht.

Die ersten vier für den Pokal Berechtigten in der Drittliga-Tabelle schaffen das - Freiburg II. gehört nicht dazu. "Das heißt für uns, wenn wir im nächsten Jahr im DFB-Pokal dabei sein wollen, dann wissen wir, was wir zu tun haben. Wir haben nur noch einen Wettbewerb", so Anfang.

Will sich Dynamo die etwas mehr als 200.000 Euro für den Einzug in die erste Runde des DFB-Pokals 2023/24 greifen, dann muss es derzeit Platz fünf erreichen.

"Ich finde schon, dass sie alles versucht haben, da vorn ranzukommen. Wir haben ja Zwickau 80 Minuten beherrscht. Nur, du musst halt auch deine Tore machen. In den Strafraumszenen waren wir nicht durchschlagkräftig genug. Das muss man dann auch ganz einfach festhalten", so Anfang über seinen Anschlusskader.

Die beiden Junioren, Paul Lehmann und Jonas Oehmichen (19), waren noch am auffälligsten. Akaki Gogia (31) war ein Schatten, Manuel Schäffler (34) konnte sich selten gut in Szene setzen, Kevin Ehlers (22) stand hinten solide. Er machte allerdings auch nicht auf sich aufmerksam.

Am Sonntag in Osnabrück wird die Mannschaft schon rein personell ein anderes Gesicht haben, dann spielt die Stammelf wieder. Sie muss auch ein anderes zeigen. Aber gerade gegen spielerisch stärkere Teams, die ihr Heil nicht nur in der Defensive suchen, hat Dresden in dieser Saison immer besser ausgesehen.

Ein Ziel kann dann richtig in Angriff genommen werden: der Sprung auf Platz fünf. Ein Dreier und Dynamo ist vorbei am VfL.