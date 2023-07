Dynamo Dresden: Ärger bei Kartenvorverkauf! Fischer übernimmt Verantwortung

Einige Fans ließen ihren Frust über den Fehlstart in den sozialen Medien ab. Im Mittelpunkt der Kritik stand dabei die endlose Warteschlange, in der einige Fans teils stundenlang festgehangen haben sollen.

Bevor am Donnerstag der freie Kartenvorverkauf startete, hatten Dynamo-Mitglieder bereits am Mittwoch die Gelegenheit, sich ein begehrtes Ticket zu sichern.

David Fischer (39), dritter Geschäftsführer von Dynamo, will die Probleme beim Vorverkauf intern aufklären. © Lutz Hentschel

Am Donnerstag folgte dann auch eine Stellungnahme zu dem holprigen Vorverkauf von offizieller Seite.

"Natürlich ist mir das nicht verborgen geblieben. Dass es da Probleme gab, ist natürlich bedauerlich", erklärt Dynamos neuer dritter Geschäftsführer David Fischer (39), der nach eigener Aussagen in den vergangenen 14 Jahren bei zwei Vereinen vier Ticket-Umstellung geleitet hat.

"Man geht immer sehr euphorisch an solche Geschichten ran. Leider rumort es an der ein oder anderen Stelle, wenn es in die Praxis geht. Für die Fans tut mir das leid, wir sind aber systemisch an der Aufarbeitung, um dort für den freien Verkauf besser aufgestellt zu sein."

Den Grund für die Probleme wollte Fischer, der erst am 1. August offiziell im Verein anfängt, nicht nennen: "Da übernehme ich lieber die Verantwortung, dass es da Probleme gab. Wir klären das intern, woran es gelegen haben könnte."