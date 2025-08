Dynamo in Fürth live: Im Juni vor leeren Rängen! So lang ist das letzte Spiel gegen das Kleeblatt her

Fürth - Diesem Tag haben die Fans von Dynamo Dresden entgegengefiebert! Nach drei langen Jahren in der 3. Liga starten die Schwarz-Gelben heute um 13.30 Uhr bei der SpVgg Greuther Fürth endlich wieder in eine Zweitliga-Saison.

Außerdem standen vergangenes Jahr gleich drei Trainer an der Seitenlinie der Spielvereinigung. Man ging mit Alexander Zorniger in die Saison, der aber schon im Oktober nach einer 0:4-Klatsche im Derby gegen Nürnberg von Jan Siewert abgelöst wurde. Der frühere Mainzer brachte das Kleeblatt jedoch auch nicht wirklich in die Spur und wurde nach acht sieglosen Partien im Mai von Thomas Kleine ersetzt.

Fürth landete am Ende der vergangenen Saison zwar auf dem 13. Tabellenplatz, hatte dabei jedoch nur vier Zähler Abstand auf den Relegationsrang und sicherte erst am letzten Spieltag mit einem dramatischen 3:2-Sieg gegen den HSV den Klassenerhalt.

Zum Start tritt die SGD gleich mal beim Zweitliga-Dino an: Mit 34 Spielzeiten und 1228 Partien führt das Kleeblatt die ewige Tabelle der zweithöchsten deutschen Spielklasse an.

Ausgerechnet zur letzten Zweitliga-Saison von Dynamo gelang der Spielvereinigung allerdings ein Abstecher ins Oberhaus, weshalb das letzte Aufeinandertreffen bereits auf den 9. Juni 2020 während der Saison 2019/20 zurückdatiert ist.

Damals trennten sich beide Mannschaften am 27. Spieltag vor leeren Rängen mit einem 1:1-Unentschieden, Simon Makienok glich in der 54. Minute aus, nachdem Daniel Keita-Ruel die Franken in Führung gebracht hatte. Das Hinspiel gewann Fürth vor heimischer Kulisse mit 2:0, am Ende der verlängerten Saison stieg die SGD unter Trainer Markus Kauczinski und geplagt von den Corona-Auflagen als Tabellenletzter ab.