Dynamo in Bochum live: Fan-Proteste angekündigt! Was uns heute erwartet

Dynamo Dresden beim VfL Bochum im Liveticker: Ruhe im Stadion! Das Netzwerk "Fanszenen Deutschlands" hat zu einem Stimmungsboykott aufgerufen.

Von Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic

Bochum - Flutlicht-Duell an der Castroper Straße: Am heutigen Freitagabend (Anpfiff 18.30 Uhr) trifft Dynamo auswärts auf den VfL Bochum und hofft dabei, endlich wieder dreifach zu punkten.

Nach neun Pflichtspielen ohne Sieg stecken die Mannen von SGD-Cheftrainer Thomas Stamm (42) mit nur sieben mageren Zählern tief im Keller der zweiten Liga fest, drohen das rettende Ufer aus den Augen zu verlieren. Im tiefen Westen soll nun die Negativserie enden, gegen den Revierklub der Befreiungsschlag gelingen. TAG24 berichtet im Liveticker - und hält Euch selbstverständlich vor, während und auch nach der Partie auf dem Laufenden.

16.25 Uhr: Vier Dynamo-Spieler fehlen verletzt gegen den VfL Bochum

Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (42) muss heute Abend im Ost-West-Duell beim VfL Bochum auf vier Spieler verzichten. Vinko Sapina (30, muskuläre Probleme), Tony Menzel (20, Ellbogen), Sascha Risch (25) und Jakob Zickler (19, beide Schulter) fallen verletzungsbedingt weiter aus, stehen dem 42-Jährigen somit nicht zur Verfügung. Dafür kehren aber mit Keeper Tim Schreiber (23), Innenverteidiger Julian Pauli (20) und Kapitän Stefan Kutschke (37) gleich drei Akteure wieder in den Kader zurück.

Kann auf drei weitere Kicker zurückgreifen: Dynamo-Coach Thomas Stamm (42). © Lutz Hentschel

16.02 Uhr: Fan-Protest gegen Politik-Pläne geht weiter

Schweigen statt Worte: Das Netzwerk "Fanszenen Deutschlands" hat zu einem Stimmungsboykott aufgerufen, will so gegen die geplanten Maßnahmen der Politik in den Stadien demonstrieren.

"Letztes Wochenende noch mit wehenden Fahnen und Gesängen in der Leipziger Innenstadt, heute ohne Material und ohne Support in den Kurven. Wir werden die ersten zwölf Spielminuten schweigend verbringen", erklärte das Bündnis in einer Mitteilung am Freitag, schickt damit die nächste unmissverständliche Botschaft in Richtung Innenministerien sowie Verbände heraus. "Vereine: Es geht nur gemeinsam! Wir Fans haben letztes Wochenende über Rivalitäten, Farben und Ansichten hinweg eine starke Einheit gebildet und unsere Haltung zum Ausdruck gebracht. Nun seid ihr an der Reihe!" Den Aufruf verbreiteten schon mehrere Szenen, unter anderem die Stuttgarter Ultra-Gruppe "Commando Cannstatt" aus Stuttgart. Damit ist zu erwarten, dass sich auch die Anhänger vom VfL Bochum und Dynamo Dresden an der Aktion beteiligen werden und mit Anpfiff des Abendspiels auf die lautstarke Unterstützung im Stadion verzichten werden. Am vergangenen Sonntag waren Tausende Anhänger von Dutzenden Vereinen unter dem Motto "Der Fußball ist sicher! Schluss mit Populismus - Ja zur Fankultur!" in Leipzig auf die Straßen gegangen, um auf das von Fanseite befürchtete Vorhaben der kommenden Innenministerkonferenz (IMK) am 3. Dezember hinzuweisen, mit fragwürdigen Sicherheitsmaßnahmen noch härter gegen Fans vorzugehen.

Rund 20.000 Fußballfans zogen am Sonntag durch die Leipziger Innenstadt. © IMAGO / osnapix

15.32 Uhr: Bochum-Coach Rösler trifft heute auf seinen Ex-Klub

Wiedersehen zweier Kumpel: Für Bochum-Cheftrainer Uwe Rösler (57) wird das heutige Abendspiel zu einer Reise in die eigene Vergangenheit. Zwischen 1990 und 1992 trug der 57 Jahre alte Coach nämlich das Trikot der Schwarz-Gelben, ehe es ihn nach Franken zum 1. FC Nürnberg zog. Nach zwei Jahren kehrte der frühere Angreifer dann allerdings wieder zurück, ehe er später den Sprung zum Premier-League-Klub Manchester City wagte - und dort ganze vier Jahre lang unter Vertrag stand. Vergessen hat der gebürtige Altenburger das Kapitel in Dresden jedoch nicht. Im Interview sprach er unter anderem über seine Zeit im SGD-Lager, erinnerte sich dabei auch an Ex-Teamkollege und Dynamos Co-Trainer Heiko Scholz (59), mit dem er damals gemeinsam auf dem Platz stand. Was genau er alles sagte, erfahrt Ihr hier: "Rösler trifft Dynamo-Kumpel Scholz wieder: "Werden ein Bier trinken!"

Waren Teamkollegen, haben einiges zusammen erlebt: Uwe Rösler (57, u.) und Heiko Scholz (59). © IMAGO/Sportfoto Rudel

15.06 Uhr: Stau auf dem Weg nach Bochum

Nerven aus Stahl sind gefragt: Die mit dem Auto nach Bochum fahrenden Dynamo-Fans müssen in Dortmund reichlich Geduld mitbringen. Der Westfalendamm in Richtung Bochum ist 25 Kilometer vor dem Ziel nach einem Unfall gesperrt. Es staut sich erheblich.

Sperrung! Nach einem Unfall hat sich ein kilometerlanger Stau gebildet. Nichts geht mehr. © Thomas Nahrendorf/TAG24

14.43 Uhr: 2500 Dynamo-Fans in Bochum erwartet

Kein Weg zu weit: Dynamo darf sich auch heute wieder auf die volle Unterstützung der eigenen Anhängerschaft verlassen. Rund 2500 SGD-Fans werden zum Auswärtsspiel im über 500 Kilometer entfernten Bochum erwartet, die ihr Team vor Ort lautstark unterstützen werden. Der Gästeblock ist damit ausverkauft. Für Kurzentschlossene besteht daher keine Möglichkeit mehr, an Tickets zu gelangen.

Rund 2500 Dynamo-Fans sind heute live vor Ort. © Lutz Hentschel

14.19 Uhr: VfL-Formkurve zeigt klar nach oben

Im altehrwürdigen Stadion an der Castroper Straße wartet ein harter Brocken auf die Schwarz-Gelben und ihren Trainer Thomas Stamm (42). Mit dem VfL Bochum empfängt die Kicker des 42-jährigen Chefcoachs nämlich eine Mannschaft, die sich aktuell in bestechender Verfassung präsentiert. Dabei lässt die aktuelle Form von vier Siegen aus den letzten fünf Pflichtspielen kaum erahnen, wie schwierig der Start in die Zweitliga-Saison verlief. Das VfL-Team startete mit einem vollkommen verkorksten Auftakt, verlor acht der ersten neun Unterhaus-Partien - und dümpelte im Keller vor sich hin. Nach dem Rauswurf von Geschäftsführer Dirk Dufner (57) und Trainer Dieter Hecking (61) im September zeigte die Kurve der Westfalen dann aber steil nach oben: Drei Siege, ein Remis, null Pleiten - und das überraschende Weiterkommen im DFB-Pokal gegen den FC Augsburg (1:0-Auswärtserfolg). Zu verdanken ist die positive Entwicklung dem neuen Coach. Uwe Rösler (57), der das Hecking-Amt Anfang Oktober übernommen hatte, verlieh der Truppe wieder Selbstvertrauen, Klasse und Struktur.

Bochums Neu-Trainer Uwe Rösler (57) schaffte mit dem VfL-Team die Trendwende. © Swen Pförtner/dpa

13.55 Uhr: VfL Bochum führt Karten-Rangliste an

Ungemütlicher Kick im Ruhrstadion: Die Dynamos stehen heute Abend vor einem körperlich intensiven Auswärtsspiel. Denn der VfL aus Bochum hat sich im bisherigen Saisonverlauf vor allem in Sachen Härte hervorgetan, lassen mit Blick auf die Fairplay-Tabelle ein ruppiges Ost-West-Duell erwarten. Mit bereits 50 Gelben Karten (im Schnitt 4,2 Kartons pro Spiel) belegt der Revierklub nämlich Platz eins der Karten-Rangliste. Ganz anders hingegen sieht es bei den Schwarz-Gelben aus. Die Dresdner kommen bislang auf lediglich 22 Verwarnungen und belegen damit Rang 17 der Kartenstatistik.

Kartenkönige: Die VfL-Kicker haben bisher ingesamt 50 Gelbe gesammelt. © Robert Michael/dpa

13.40 Uhr: Endet für Dynamo heute die Negativ-Serie gegen den VfL?

Das Hoffen auf den Umschwung: Dynamo Dresden gastiert am Abend beim VfL Bochum, will die Trendwende einleiten. Seit nunmehr neun Pflichtspielen in Folge warten die Schwarz-Gelben auf einen Dreier und laufen Gefahr, mit einer weiteren Niederlage noch tiefer in den Abstiegsstrudel zu rutschen. Denn schon jetzt beträgt der Abstand des Zweitliga-Vorletzten auf den rettenden Platz 15 vier Zähler. Die volle Ausbeute an Punkten würde also helfen, keine Frage. Doch die bevorstehende Aufgabe verspricht alles andere als leicht zu werden, denn die Bochumer befinden sich seit dem Trainerwechsel von Dieter Hecking (61) zu Uwe Rösler (57) auf dem aufsteigenden Ast, holten in den letzten vier Ligaspielen drei Siege sowie ein Unentschieden.

Auswärtsspiel im tiefen Westen. Dynamo-Chefcoach Thomas Stamm (42) trifft mit seiner Mannschaft am heutigen Freitagabend auf den VfL Bochum. © Lutz Hentschel

21. November, 13.30 Uhr: Dynamo Dresden beim VfL Bochum im Liveticker

Hallo und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Auswärtsspiel von Dynamo Dresden beim VfL Bochum. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.