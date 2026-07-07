07.07.2026 15:30 Dynamo-Dresden-Blog: Zwei Profis fehlen beim öffentlichen SGD-Training

Dynamo-Dresden-Blog: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit.

Von Tina Hofmann, Thomas Nahrendorf, Ivan Simovic, Florian Mentele, Jens Maßlich, Lukas Schulze, Aliena Rein

Dresden - Die Pause ist vorbei, seit dem 25. Juni schwitzt Dynamo Dresden in der Vorbereitung auf die neue Saison in der 2. Bundesliga. Zwei Testspiele gegen unterklassige Teams sind bereits absolviert. Dabei gab es jeweils einen 14:0-Sieg gegen Budissa Bautzen und den LSV Neustadt/Spree.

Bevor es am 16. Juli ins Camp nach Österreich geht, um sich den Feinschliff für den Saisonauftakt beim 1. FC Nürnberg zu holen, steht noch ein weiteres Testspiel gegen Hessen Kassel an diesem Samstag (11. Juli, 15.30 Uhr) für die Jungs von Thomas Stamm (43) an. In unserem Blog bleibt Ihr bei allen News rund um Dynamo Dresden auf dem Laufenden.

7. Juli. 15.30 Uhr: Öffentliche Dynamo-Einheit ohne Herrmann und Raschl

Graue Wolken, aber kein Regen in Sicht: Bei bewölktem Wetter bitten die Dynamos auf dem Trainingsgelände zur öffentlichen Einheit. Auf zwei SGD-Profis müssen die vor Ort anwesenden Fans und Interessierten allerdings verzichten. Luca Herrmann (27, muskuläre Probleme) und Neuzugang Tobias Raschl (26, Schlag auf den Fuß) fehlen nämlich verletzungsbedingt. Ansonsten sind alle dabei.

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Das öffentliche Dynamo-Training läuft. © TAG24/Tina Hofmann

Zum Auftakt spielen sich die Profis erstmal die Kugel zu. © TAG24/Tina Hofmann

6. Juli, 12.09 Uhr: So sieht die neue Woche bei Dynamo Dresden aus

Nach den beiden Testspiel-Erfolgen haben die Profis von Dynamo Dresden heute frei. Ab morgen bereitet sich das Team von Trainer Thomas Stamm wieder auf die neue Saison in der 2. Bundesliga vor. Am Dienstag um 15 Uhr dürfen die Fans wieder in der Walter-Fritzsch-Akademie zum öffentlichen Training vorbeischauen. Am Mittwoch steigt ab 19 Uhr der Fanabend in der Beachbar Meißen, um eine Anmeldung wird gebeten. Die beiden Neuzugänge Simon Straudi und Kaan Inanoglu stehen dabei in einem Talk mit Moderator Jens Umbreit Rede und Antwort. Auch am Dienstag (10 Uhr) startet der Mitglieder-Vorverkauf für die Generalprobe gegen Union Berlin am 1. August (14 Uhr) im Rudolf-Harbig-Stadion. Ab Mittwoch um 10 Uhr gehen die Tickets dann in den freien Verkauf.

Am Dienstag öffnet die Walter-Fritzsch-Akademie wieder ihre Pforten für das öffentliche Training. © Lutz Hentschel

4. Juli, 15.29 Uhr: Dynamo Dresden siegt wieder mit 14:0

Was im ersten Durchgang noch verhalten begonnen hatte, entwickelte sich nach dem Wechsel zum nächsten Torspektakel! Wie schon am Vortag gegen Budissa Bautzen stand auch gegen den LSV Neustadt/Spree am Ende ein 14:0 auf der Anzeigetafel. In der zweiten Hälfte trugen sich Jonas Oehmichen (52., 82.), Niklas Hauptmann (58., 70., 78.), Nicolai Rapp (63.), Jakob Lemmer (66., 84.), Christoph Daferner (68., 79., 88.) und Aaron Riedel (87.) in die Torschützenliste ein. Für das Team der zweiten Halbzeit bedeutet das Offensivfeuerwerk auch noch einen Sieg im internen Wettbewerb. Was es damit auf sich hat, lest Ihr hier: "28 Tore in 21 Stunden! Dynamo-Schützenfeste machen Niklas Hauptmann zum doppelten Sieger".

4. Juli, 14.34 Uhr: Dynamo Dresden führt zur Pause mit 2:0 gegen den LSV Neustadt/Spree

Nicht ganz so torreich wie am Vortag, trotzdem erfolgreich geht es in die Kabine. Die SGD führt nach Treffern von Remus (20.) und Sterner (25.) mit 2:0. In der Halbzeitpause tauscht Thomas Stamm dann komplett durch. Damit stehen jetzt auf dem Platz: Maximus Fritzsche - Simon Straudi, Alexander Rossipal, Ahmet Muhamedbegovic, Lukas Boeder, Nicolai Rapp, Aaron Riedel, Niklas Hauptmann, Jonas Oehmichen, Jakob Lemmer, Christoph Daferner.

4. Juli, 13.01 Uhr: Nächstes Testspiel für Dynamo Dresden

Auf geht's ins nächste Testspiel für Dynamo Dresden! Heute ist die SGD zu Gast beim LSV Neustadt/Spree, Anpfiff ist um 13.30 Uhr. Kann Schwarz-Gelb gleich das nächste Schützenfest folgen lassen? Zum ersten Mal in der noch jungen Vorbereitung darf heute Tim Schreiber ran, die Kapitänsbinde trägt Vincent Vermeij. Die restlichen neun Spieler sind Kaan Inanoglu, Brooklyn Ezeh, Nils Fröling, Robert Wagner, Jonas Sterner, Friedrich Müller, Quentin Enold, Jonas Böhmert und Niklas Remus.

3. Juli, 20.26 Uhr: Schützenfest im ersten Dynamo-Testspiel

Einstand nach Maß für Dynamo! Im ersten Testspiel der neuen Saison zeigten sich die Schwarz-Gelben bestens aufgelegt, fertigten Oberligist Budissa Bautzen am Ende mit 14:0 ab. Alles, was Ihr zur Partie im Stadion Müllerwiese wissen müsst, findet ihr hier: "Dynamo feiert Schützenfest: Emotionale Geste für erkrankten Bünning"

Traf im Test gegen den FSV Budissa Bautzen doppelt: Dynamos Christoph Daferner (28). © Dennis Hetzschold

3. Juli, 18.32 Uhr: Anpfiff im Stadion Müllerwiese

Es geht los vor geschätzten 4000 Zuschauern. 2500 Karten wurden schon im Vorverkauf abgesetzt.

Einiges los auf den Rängen! Der erste Test der Dynamos ist gut besucht. © TAG24/Thomas Nahrendorf

3. Juli, 18.04 Uhr: Dynamo-Testspiel gegen Budissa Bautzen

Gleich steigt das erste Testspiel der Saison. Dynamo ist zu Gast bei Oberligist Budissa Bautzen. Mit dieser Aufstellung geht Trainer Thomas Stamm in die Partie.

Stadion Müllerwiese: Hier rollt in rund einer halben Stunde der Ball. © TAG24/Thomas Nahrendorf

So starten beide Teams ins Testspiel. © TAG24/Thomas Nahrendorf

1. Juli, 13.31 Uhr: Dynamo Dresden muss für Pyro gegen Darmstadt und Elversberg blechen

Dynamo ist vom DFB zu zwei Geldstrafen wegen des Abbrennens von Pyrotechnik verdonnert worden. Insgesamt muss die SGD 16.200 Euro zahlen. In den Heimspielen am 14. Februar gegen die SV Elversberg und am 27. Februar gegen den SV Darmstadt 98 brannten im K-Block diverse bengalische Feuer. Gegen Elversberg brannten 13 Bengalos, die insgesamt 7800 Euro kosten. Gegen Darmstadt waren es 14, das kostet 8400 Euro. Heißt im Klartext, dass eine Fackel 600 Euro an Strafe kostet. Dynamo hat den Urteilen bereits zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig. (th)

Unter anderem die Bengalos im Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 kosten Dynamo Geld. © privat

1. Juli, 12.07 Uhr: Letzte Tickets vergriffen! Dynamo Dresden stoppt den Jahreskartenverkauf

Nach der Verlängerungsphase der Jahreskarten aus der Vorsaison gab es bei Dynamo Dresden am Dienstag noch wenige Jahreskarten für Mitglieder, doch auch die waren nach einer Stunde vergriffen. Somit stoppt die SGD den Verkauf bei der Zahl von 15.000 verkauften Dauertickets. Nicht-Mitglieder haben somit gar keine Chance auf deine Dauerkarte. (th)

Das ging schnell! Dynamo hat 15.000 Dauerkarten verkauft, Nicht-Mitglieder gingen leer aus. © Lutz Hentschel

1. Juli, 11.13 Uhr: Dennis Duah verlässt Dynamo Dresden endgültig und wechselt in die 3. Liga

Innenverteidiger Dennis Duah (22) verlässt Dynamo Dresden endgültig. Der Abwehrspieler kam 2024 vom HSV II zur SGD, bestritt in zwei Jahren aber keine einzige Partie für die Schwarz-Gelben. Im vergangenen Sommer wechselte Duah zunächst auf Leihbasis zu Energie Cottbus, im Winter verlieh ihn die SGD dann aber zum TSV Havelse. Mit dem Verein stieg Duah eigentlich aus der 3. Liga ab, doch aufgrund des Faktes, dass 1860 München keine Lizenz erhielt, bleibt Havelse in der Liga. Nun wechselt Duah fest zu dem Verein. "Nach gemeinsamen Gesprächen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass es für beide Seiten die beste Entscheidung ist, nach der Saison getrennte Wege zu gehen. Dennis hat sich in seiner Zeit hier jederzeit vorbildlich verhalten. Trotzdem können wir ihm sportlich keine Perspektive anbieten, die seiner Vorstellung entspricht. Wir wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles erdenklich Gute", erklärte SGD-Sportchef Sören Gonther (39). (th)

Dennis Duah (22) verlässt die SGD endgültig. © Picture Point / Gabor Krieg

30. Juni, 17.03 Uhr: Dynamos "U21" setzt auf Eigengewächse

Sieben Abgänge und fünf Neuzugänge hat die "U21" der SG Dynamo für die erste Saison in der Oberliga zu verzeichnen. Der prominenteste Neue: Justin Schau vom FC Carl Zeiss Jena. ER absolvierte bislang insgesamt 50 Spiele in der 3. Liga sowie 136 Spiele in der Regionalliga Nordost. Der 27-Jährige spielte bereits in der "U19" für Schwarz-Gelb und soll die entstandene Lücke nach dem Abgang von Paul Milde schließen. Der 31-Jährige und die SGD trennen sich in beiderseitigem Einvernehmen. Maximus Fritzsche, Nick Birnstein, Marc Fischer und Niklas Remus rücken aus der "U19" auf. (nahro)

Läuft von nun an für Dynamos "U21"-Team auf: Justin Schau (27). © IMAGO / Bild13

29. Juni, 22.03 Uhr: Jan-Hendrik Marx wechselt in die Regionalliga

Jan-Hendrik Marx hat einen neuen Verein gefunden. Der 31-Jährige wechselt zu den Kickers Offenbach in die Regionalliga Südwest. Der gebürtige Hesse spielte bereits von 2016 bis 2019 in der ersten Mannschaft der Kickers. "Für mich ist es natürlich etwas ganz Besonderes zurückzukommen zum OFC, ich hatte hier eine lange und wirklich schöne Zeit mit tollen Erinnerungen", erklärt der Verteidiger. In Dresden lief sein Vertrag zum Saisonende aus, in der vergangenen Zweitligasaison kam er auf drei Einsätze für die SGD.

28. Juni, 17.18 Uhr: Eigengewächs Paul Lehmann verlässt Dresden endgültig

Nach zwei Leihstationen und nur sechs Kurzeinsätzen für die Profis verlässt Paul Lehmann (21) Dynamo dauerhaft. Der gebürtige Dresdner wechselst fest und gegen eine Ablöse zum SC Verl, zu dem er diese Saison ohnehin ausgeliehen war (14 Einsätze). Die SGD besitzt nach TAG24-Infos eine Rückkaufoption. "Paul hatte aufgrund kleinerer Verletzungen in der Saison noch nicht die erhoffte Spielpraxis sammeln können, die er für seine weitere Entwicklung benötigt. Nach intensiven Gesprächen sind wir von beiden Seiten zum Entschluss gekommen, dass für Paul ein dauerhafter Tapetenwechsel die richtige Entscheidung sein kann", so SGD-Sportchef Sören Gonther (39).

Eigengewächs Paul Lehmann (21) verlässt Dresden endgültig. © Picture Point / Gabor Krieg

25. Juni, 16.36 Uhr: Erstes Dynamo-Training abgeschlossen

Die erste Trainingseinheit ist vorbei. Insgesamt waren 1200 Fans in Weinböhla mit dabei. Am Freitag geht es für die Profis normal im Trainingszentrum weiter.

Die erste Trainingseinheit der neuen Saison liegt hinter der Mannschaft von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43). © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 15.18 Uhr: Jetzt geht es los in Weinböhla! Dynamo startet mit acht Neuen ins Training

Jetzt geht es los in Weinböhla. Die SGD hat acht Neuzugänge auf dem Rasen zum Trainingsauftakt. Es fehlen lediglich Neuzugang Kenneth Schmidt (Reha nach Kreuzbandriss) und Innenverteidiger Lars Bünning (fehlt auf noch unbestimmte Zeit nach Hirnblutung).

Die Fans sind zahlreich nach Weinböhla gekommen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Mit den Neuzugängen Simon Straudi, Tobias Raschl, Ahmet Muhamedgebovic, Jonas Sterner, Robert Wagner, Niclao Rapp, Kaan Inanoglu und Brooklyn Ezeh starte die SGD ins Training. © TAG24/Thomas Nahrendorf

Die Spieler auf dem Rasen. © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 14.42 Uhr: Glutofen Weinböhla! Gleich wird es beim Trainingsauftakt von Dynamo Dresden richtig heiß

Die Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportstätte in Weinböhla ist kurz vorm Trainingsauftakt schon gut besucht. Weit mehr als 1000 Dynamo-Fans jeden Alters sind da. Und die schwitzen. Das Thermometer auf dem Rasen zeigt 43,1 Grad an. (nahro)

Auf dem Rasen herrscht eine Temperatur von 43,1 Grad - irre heiß! © TAG24/Thomas Nahrendorf

Trainer Thomas Stamm und seine Co-Trainer Manuel Klökler und Valentin Vochatzer (v.l.) bereiten die Einheit vor. © TAG24/Thomas Nahrendorf

25. Juni, 13.12 Uhr: Tony Menzel wird zu Rot-Weiss Essen verliehen