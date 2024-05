Greift Dynamo gegen Verl den letzten Strohhalm?

Es muss und soll wieder gejubelt werden! Dynamos letzter Heimsieg ist schon acht Wochen her. © IMAGO/Oliver Mueller

Das Problem: Die SGD und ihre Fans haben so langsam vergessen, wie sich ein Sieg gegen einen Drittligisten anfühlt.

Letztmals konnte man am 8. März drei Punkte gegen einen Ligakonkurrenten feiern (2:1 gegen 1860 München). Das war zugleich auch der letzte Erfolg im Rudolf-Harbig-Stadion.

"Das war kein Thema. Wir brauchen so oder so Erfolgserlebnisse. In Zwickau hat man der Mannschaft angemerkt, dass da eine Last abgefallen ist. Weil der FSV war auch eine schwere Nummer", erklärt Interimscoach Heiko Scholz (58).



Er habe trotz des brutalen Nackenschlags von Regensburg in dieser Trainingswoche "Vorfreude" wahrgenommen, da man "auch in Regensburg gesehen hat, dass man mithalten kann. Eigentlich waren wir auch besser."

Ein Punkt gegen den Tabellenzweiten reichte aber nicht. Nun kommt der 13. in die Landeshauptstadt. "Das ist eine sehr gute Mannschaft. Selbst wenn sie Druck haben, spielen sie hinten raus Fußball. Noch dazu sind sie stark bei Standards", so Scholz.