Trotz Schwächephase: Dynamo-Coach Anfang lässt sich den Sieg nicht zerreden!

Dresden - Klar, Dynamo Dresden hat in Dortmund mit 3:1 gewonnen . Das lässt sich kein Trainer gern zerreden. Zumal mit Thomas Meunier (31) auf der Gegenseite ein 54-facher belgischer Nationalspieler im Einsatz war. Trotzdem dürfte SGD-Coach Markus Anfang (48) das Spiel seiner Mannen zwischen der 18. und 65. Minute nicht gefallen haben.

Doch als er nach der Partie auf die dürftigen Minuten angesprochen wurde, bremste er ein: "Also grundsätzlich müssen wir aufpassen", holte er Luft.

Dortmunds Justin Njinmah (22, am Ball) wurde vorm 1:3 nicht konsequent von den Dynamos gestört. © imago/eibner

"Das ist das Haar in der Suppe. Tatsache ist, wir haben 3:0 geführt, haben bis zur Pause nicht viel anbrennen lassen. Wir sprechen von einer Viertelstunde nach der Pause, in der wir passiv waren. Das war nicht, was wir wollten."

In dieser Phase fiel auch das Gegentor, was zunächst nicht zur Sicherheit beitrug. Doch Dynamo fing sich am Ende wieder.

Anfang wollte lieber das Positive in den Vordergrund stellen. "Wenn du gegen so eine sehr, sehr gute Mannschaft spielst, in kürzester Zeit 3:0 führst, dann hast du auch sehr viel richtig gemacht. Wir müssen die positiven Dinge sehen, lassen die negativen aber auch nicht außen vor", versprach er.