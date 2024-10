Dynamo Dresden: Diese Parallele gibt es zwischen Jonas Sterner und Arjen Robben

Hat mal kurz gezeigt, wie das mit dem Toreschießen geht: Jonas Sterner (22, M.). © Lutz Hentschel

"Ich dribbel ganz gerne. Wer mich kennt, würde sicherlich behaupten, dass mich diese Bewegung ausmacht, so von außen nach innen zu gehen. Mit dem linken Fuß klappt es dann nicht immer, aber immerhin ab und zu", erklärte die Leihgabe von Holstein Kiel.



Erst in der 73. Minute eingewechselt, avancierte der 22-Jährige zu so etwas wie dem "Matchwinner" - auch wenn es am Ende nicht zum Sieg reichte.

In der 78. Minute traf er erst zum 2:2, in der 90.+6 flankte er perfekt auf den Kopf von Stefan Kutschke (35) zum 3:3-Endstand. "Es war egal, wer die Flanke reinbringt, ich wollte den Punkt! Wenn ich 'Kutsche' in der Mitte sehe, dann ist das für mich ganz klar eine Anspielstation", so Sterner.

Warum er gegen Essen plötzlich explodierte und in den sieben Pflichtspielen zuvor nicht, dafür hat der Rechtsfuß eine vielleicht doch recht einfache Erklärung.

"Es war das erste Mal, dass ich auf der rechten Seite gespielt habe. Das kenne ich so auch aus Kiel. Schön, dass ich mich mit einem Tor einreihen und den Jungs einen Push geben konnte. Das ist meine Aufgabe, wenn ich reinkomme."