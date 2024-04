Dynamo Dresden: Coach Markus Anfang spaltet die Fangemeinde!

Dresden - Quo vadis, Dynamo Dresden? Wo führt der Weg hin? Aufstieg in die 2. Bundesliga, weiter in der 3. Liga? Und vor allem: Wie weitermachen in den restlichen Spielen - mit Markus Anfang (49) oder ohne? TAG24 hat zu diesem Thema auf X eine Umfrage erstellt. Die Bubble ist zwiegespalten. Die einen wollen an ihm festhalten, die andern eher nicht.