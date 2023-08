Der neue Arslan? Dynamo-Zugang Zimmerschied setzt aufs Kollektiv!

Zehn Tore hat Zimmerschied vergangene Drittliga-Saison gemacht, zwei in den sieben Testspielen für die SGD. Einmal traf er beim Siebtligisten Königswarthaer SV, einmal zur 1:0-Führung in Österreich gegen den SKN St. Pölten.

Doch kann Zimmerschied in die unfassbar großen Fußstapfen des Torschützenkönigs der vergangenen Saison treten?

Der Neuzugang vom Halleschen FC wurde in allen sieben Testspielen auf der Arslan-Position eingesetzt.

Das Toreschießen soll nicht allein auf den Schultern von Tom Zimmerschied (24) liegen. © Lutz Hentschel

"Das war schon ein gutes Gefühl, auch so früh zu treffen. Man sieht schon, dass wir die Inhalte aus dem Training ganz gut umsetzen", freut sich der Neuzugang, auch wenn er sich wohl noch etwas finden muss.

"In Halle habe ich die meiste Zeit links gespielt, vor allem in der Rückrunde unter dem neuen Trainer. In Dresden ist das System ein anderes, deswegen muss ich meine Position noch etwas finden", gibt Zimmerschied zu.

"Es geht auch um Kleinigkeiten, weswegen das schon ein Findungsprozess ist, wie ich mich auch am besten positioniere. Am Ende ist die Position nebensächlich. Hauptsache in der Offensive und ich bekomme meine Spielzeiten."

Große Hilfe bei der Eingewöhnung soll Niklas Hauptmann (27) sein, der als Nebenmann von Zimmerschied fest eingeplant ist: "'Haupe' ist ein guter Ansprechpartner, man kann sich auch auf dem Spielfeld gut an ihm orientieren, Laufwege abschauen. Er hat auch viel mehr Erfahrung, da nimmt man sich viel mit."

Wohl auch deswegen durften sich beide im Trainingslager am Walchsee ein Zimmer teilen. Kleiner Randaspekt: Im Trainingslager in Belek war Arslan noch Hauptmanns Zimmerpartner. Am Ende sicherlich egal, aber vielleicht hilft's ja doch ein wenig. Letztlich muss aber auch Zimmerschied zugeben:

"Die Erwartungshaltung ist natürlich eine ganz andere, was auch mehr Druck mitbringt. Die Zuschauer haben eine andere Strahlkraft, aber dafür ist man Profi geworden. Druck gehört auch immer dazu!"