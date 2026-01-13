Die Chemie muss stimmen! So integrieren sich die Neuen bei Dynamo

Antalya/Dresden - Sie alle sitzen in einem Boot, ob sie wollen oder nicht. Rudert einer nicht im Takt oder in die falsche Richtung, kann Dynamo Dresdens Schiff gegen den tosenden Abstiegsstrom keine Fahrt aufnehmen.

Für Vinko Sapina (30) stimmt die Teamchemie bei Dynamo Dresden. © Lutz Hentschel

Vier neue Ruderer wurden in diesem Winter schon früh ergänzt, sie durften sich bereits in mehreren Trainingseinheiten und zwei Testspielen unter Beweis stellen. Nummer fünf kommt erst in dieser Woche dazu. Doch wie kann man dafür sorgen, dass auch alle schnellstmöglich im Takt mit anpacken?

"Das kann man pauschal nicht sagen", meint Vinko Sapina (30) und erklärt, warum: "Das liegt an zwei Punkten. Zum einen ist es der Charakter der Mannschaft, die schon da war. Und zum anderen der Charakter der Spieler, die neu dazukommen. Es gibt Leute, die selbst, wenn sie die katastrophalste Mannschaft auffinden, die integrieren sich sofort. Die checken sofort, was hier abgeht und wie man spielen soll, wie man in der Mannschaft klarkommen muss. Dann gibt es natürlich auch Spieler, die ihre Zeit brauchen."

Stellt sich die Frage, wie es mit Teamchemie bei Schwarz-Gelb aussieht? Es gibt zumindest Behauptungen, dass es immer wieder rumort.

"Es ist gut, einen ordentlichen Kern in der Mannschaft zu haben, ein gutes Mannschaftsgefühl, wovon ich bei uns maximal überzeugt bin. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und dieses Jahr auch, obwohl es so viele Wechsel gab", stellt Sapina richtig.