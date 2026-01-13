Die Chemie muss stimmen! So integrieren sich die Neuen bei Dynamo
Antalya/Dresden - Sie alle sitzen in einem Boot, ob sie wollen oder nicht. Rudert einer nicht im Takt oder in die falsche Richtung, kann Dynamo Dresdens Schiff gegen den tosenden Abstiegsstrom keine Fahrt aufnehmen.
Vier neue Ruderer wurden in diesem Winter schon früh ergänzt, sie durften sich bereits in mehreren Trainingseinheiten und zwei Testspielen unter Beweis stellen. Nummer fünf kommt erst in dieser Woche dazu. Doch wie kann man dafür sorgen, dass auch alle schnellstmöglich im Takt mit anpacken?
"Das kann man pauschal nicht sagen", meint Vinko Sapina (30) und erklärt, warum: "Das liegt an zwei Punkten. Zum einen ist es der Charakter der Mannschaft, die schon da war. Und zum anderen der Charakter der Spieler, die neu dazukommen. Es gibt Leute, die selbst, wenn sie die katastrophalste Mannschaft auffinden, die integrieren sich sofort. Die checken sofort, was hier abgeht und wie man spielen soll, wie man in der Mannschaft klarkommen muss. Dann gibt es natürlich auch Spieler, die ihre Zeit brauchen."
Stellt sich die Frage, wie es mit Teamchemie bei Schwarz-Gelb aussieht? Es gibt zumindest Behauptungen, dass es immer wieder rumort.
"Es ist gut, einen ordentlichen Kern in der Mannschaft zu haben, ein gutes Mannschaftsgefühl, wovon ich bei uns maximal überzeugt bin. Das hat uns letztes Jahr ausgezeichnet und dieses Jahr auch, obwohl es so viele Wechsel gab", stellt Sapina richtig.
Dynamo Dresden macht es Neuzugängen leicht
Der Routinier glaubt nicht, "dass es für einen Neuzugang bei uns schwer ist reinzukommen. Fußballerisch ist es natürlich dann noch mal was anderes. Trotzdem ist es bei uns auch klar, dass man keine Masterarbeit braucht, um etwas zu verstehen. Weil bei uns geht es um ein großes Ziel. Es wird nicht so kompliziert sein, dass man da jetzt nicht reinkommen kann."
Neuzugang Jason Ceka (26) wurde nach eigener Aussage "sehr, sehr gut aufgenommen. Das ist nicht normal! Die Mannschaft hat so eine enge Verbindung, das gibt es nicht oft. Aber so ist es deutlich einfacher."
Ähnlich äußerten sich auch die drei anderen (frühen) Neuen. Für Robert Wagner (22) ist es vielleicht noch ein Stück leichter, denn er ist nun ein Teil der inzwischen sieben Mann starken Breisgau-Connection, die schon in Freiburg unter Thomas Stamm (42) gearbeitet hat.
Und Dynamos Coach macht klar: "Der Kern ist sauber. Unzufriedenheit herrscht, weil man die Spiele nicht gezogen hat. Aber es herrscht genau der gleiche Zusammenhalt wie letztes Jahr."
Titelfoto: Lutz Hentschel