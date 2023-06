Dynamo Dresden: Diese fünf Spieler verlassen den Verein!

Dresden - Jetzt steht es fest, mindestens fünf Spieler verlassen Dynamo Dresden ! Das gab der Verein am Freitag in einer Pressemitteilung bekannt.

Dynamo Dresden ist nicht mehr sein Verein: Kapitän Tim Knipping muss gehen. © Lutz Hentschel

Darunter befindet sich - wie bereits zu erwarten war, Kapitän Tim Knipping (30).

Zudem werden auch Patrick Weihrauch (29), Robin Becker (26), Michael Akoto (25) und Max Kulke (22) demnächst woanders auflaufen.

"Zum Ende einer Saison gehören im Fußball auch immer Veränderungen dazu. Heute verabschieden wir Spieler, die lange Zeit das Trikot der Sportgemeinschaft getragen und maßgeblich das Bild von Dynamo Dresden in den letzten Jahren mitgeprägt haben", sagte Sportgeschäftsführer Ralf Becker (52).

Er fügte an: "Gerade bei Tim Knipping, der in der abgelaufenen Saison Kapitän und Führungsspieler war, ist uns die Entscheidung nicht leichtgefallen. Ihm gebührt, genauso wie Patrick Weihrauch, Robin Becker, Michael Akoto und Max Kulke ein großer Dank für ihren Einsatz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement in Schwarz-Gelb."