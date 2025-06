Dynamo erst mit zwei Neuzugängen! Ein Pro und Kontra später Transfers

Dresden - Passiert in den kommenden Stunden nicht noch irgendwas, dann startet Dynamo am Sonntag mit lediglich zwei Neuzugängen in die Saison: Alexander Rossipal (29) von Hansa Rostock und Marlon Faß (19) von der "U19" der TSG Hoffenheim. Die schleppenden Transfertätigkeiten des Aufsteigers kann man - wie fast überall - von zwei Seiten sehen. Ein Pro und Kontra für späte Transfers.