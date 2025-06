Transfermarkt im Liveticker: Er war schon beim BVB! Zweitligist holt sich U21-Nationalspieler

Der Transfermarkt im Liveticker: Die SpVgg Greuther Fürth hat Mittelstürmer Felix Higl vom SSV Ulm abgekauft.

Deutschland - Wer wechselt im Sommer die Vereinsfarben?

Am 1. Juli öffnet der Transfermarkt offiziell seine Pforten, doch bereits jetzt herrscht reges Treiben in den Geschäftsstellen. In unserem großen Liveticker zum Sommer-Transfermarkt versorgen wir Euch mit allen Infos zu Wechseln und Personalentscheidungen in der Bundesliga, 2. Bundesliga und 3. Liga, den Knallern aus den Regionalligen sowie den Highlights aus aller Welt.

24. Juni, 14.20 Uhr: Tim Heike wechselt Liga-intern von Ingolstadt nach Duisburg

Nach einem eher mäßigen Jahr beim FC Ingolstadt zieht Tim Heike (25) zum MSV Duisburg weiter. Der Regionalliga-Rückkehrer stellte den Angreifer am Dienstag offiziell vor. "Wir freuen uns, dass Tim sich trotz einiger anderer Möglichkeiten dafür entschieden hat, mit uns in der 3. Liga anzugreifen. Mit ihm bekommen wir einen ehrgeizigen und sehr willigen Stürmer, der in seiner Karriere mehrfach gezeigt hat, dass er weiß, wo das Tor steht", erklärt Chris Schmoldt (42), Sportlicher Leiter des MSV Duisburg. Vor seiner Station in Ingolstadt hatte Heike Energie Cottbus zurück in die 3. Liga geballert.

Angreifer Tim Heike (25) erzielte für den FC Ingolstadt drei Drittliga-Tore, davon eins in Dresden. © Robert Michael/dpa/ZB

24. Juni, 13.22 Uhr: Hendry Blank wechselt auf Leihbasis nach Hannover

Top-Nachwuchsspieler an Land gezogen: Hannover 96 hat den deutschen Junioren-Profi Hendry Blank (20) vom österreichischen Erstligisten RB Salzburg verpflichtet. Der 20 Jahre alte Innenverteidiger wechselt zunächst für ein Jahr auf Leihbasis zum Zweitliga-Klub nach Hannover. Danach können die 96er den Abwehrspieler per Kaufoption an sich binden. "Jeder, der sich in Deutschland ein bisschen mit Fußball auskennt, verbindet etwas mit Hannover 96. Die Vorfreude, hier ins Stadion einzulaufen, ist riesig", sagte Blank. Der mehrmalige U20- und U21-Nationalspieler wurde bei Bayer 04 Leverkusen und Borussia Dortmund ausgebildet. Nach seinem Bundesliga-Debüt für den BVB wechselte Blank im Januar 2024 nach Salzburg. Dort kam er in der vergangenen Saison auch viermal in der Champions League zum Einsatz, unter anderem im Januar bei einer 1:5-Niederlage gegen Real Madrid.

Hannover 96 sich die Dienste von Hendry Blank (20, r.) gesichert. © Federico Gambarini/dpa

24. Juni, 11.23 Uhr: Drittligist Alemannia Aachen verstärkt sich mit Marc Richter

Alemannia Aachen hat sich mit Marc Richter (23) in der Offensive verstärkt.

Wie der Drittligist am Dienstagvormittag bekannt gab, wechselt der 23-Jährige der Zweitvertretung des 1. FSV Mainz 05 an den Tivoli. Über Vertragsdetails machten die Schwarz-Gelben wie üblich keine Angaben. "Wir erhalten einen schnellen, dynamischen und technisch versierten Spieler, der auf der Zehnerposition, aber auch auf den offensiven Außenbahnen auflaufen kann", wird Erdal Celik (37), Alemannias Technischer Direktor, in der offiziellen Vereinsmitteilung zitiert. "Diese Variabilität und darüber hinaus seine unbekümmerte Spielweise sind zwei Attribute, die wir im Spiel nach vorne benötigen."

24. Juni, 10.55 Uhr: Münster kauft Darmstadt Stürmer Oscar Vilhelmsson ab

Preußen Münster hat seinen Angriff für die kommende Saison verstärkt. Von Liga-Konkurrent Darmstadt 98 kommt Angreifer Oscar Vilhelmsson (21). Der Schwede kam mit 18 Jahren nach Deutschland und erzielte in drei Jahren bei den Lilien immerhin acht Pflichtspieltreffer. Da sein Vertrag noch bis 2026 gelaufen wäre, verständigten sich beide Vereine über eine Ablösesumme. Geschäftsführer Ole Kittner (37) freut sich auf den Neuen: "Oscar ist mit nur 21 Jahren ein sehr spannender Spieler, der bereits Erstligaluft geschnuppert hat und alles mitbringt [...] wir sind sicher, dass sein Potential nachhaltig sichtbar wird, wenn wir ihn in die richtigen Positionen bringen. Oscar hat den besten Teil seiner Karriere noch vor sich."

Darmstadt-Stürmer Oscar Vilhelmsson (21) will künftig für Liga-Konkurrent Preußen Münster knipsen. © Michael Schwartz/dpa

24. Juni, 10.20 Uhr: Fürth sichert sich zweitbesten Ulmer Torschützen Felix Higl

Die SpVgg Greuther Fürth hat sich die Dienste von Felix Higl (28) gesichert. Der zentrale Angreifer wechselt von Zweitliga-Absteiger SSV Ulm zum Kleeblatt. Der Sturmturm (1,94 Meter) hatte in Ulm fünf Tore und zwei Vorlagen in der abgelaufenen Saison erzielt und besaß eigentlich noch einen bis 2026 gültigen Vertrag. Über die Ablöse machten die Klubs keine Angaben. "Felix bringt ein Profil mit, dass wir so noch nicht im Kader hatten. Mit seiner Größe kann er Bälle gut festmachen, ist technisch versiert, arbeitet aber auch gegen den Ball sehr intensiv" stellt Sportdirektor Stephan Fürstner (37) den zwölften Fürther Neuerwerb vor.

Ulm-Angreifer Felix Higl (28) will künftig für die SpVgg Greuther Fürth jubeln. © Harry Langer/dpa

24. Juni, 6.05 Uhr: VfL Bochum stattet Top-Talent Keumo mit Profivertrag aus

Bundesliga-Absteiger VfL Bochum hat Top-Talent Owono-Darnell Keumo (17) mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet. Dieser geht mit seinem 18. Geburtstag am 1. Oktober in einen Profivertrag über, wie der Verein mitteilte. Derzeit ist der 17 Jahre alte Junioren-Nationalspieler für die U19 des VfL aktiv. Seit der U13 trägt Keumo bereits das VfL-Trikot und ist seit jeher auf der linken Seite aktiv. In der abgelaufenen Saison 2024/25 stand der Linksfuß in 23 Partien der DFB-U19-Nachwuchsliga auf dem Platz und hatte mit fünf Toren sowie einer Vorlage maßgeblichen Anteil am erfolgreichen Abschneiden des VfL. Mit der U19 von Cheftrainer David Siebers gewann er den Westfalenpokal.

23. Juni, 20.40 Uhr: Fiete Arp verlässt Holstein Kiel und geht ins Ausland

Nach vier Jahren in Kiel ist Schluss: Fiete Arp (25) verlässt Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel und wechselt zu Odense BK in die erste dänische Liga. Der einstige Shootingstar des HSV war 2021 vom FC Bayern München an die KSV ausgeliehen und ein Jahr später fest verpflichtet worden. 2024 schaffte er den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga mit Kiel, konnte den Abstieg in der Folgesaison aber auch nicht verhindern und wurde nun vom Verein für die Suche nach einem neuen Klub freigestellt. "Ich blicke auf eine sehr schöne und extrem lehrreiche Zeit in Kiel zurück, in der ich mich fußballerisch weiterentwickeln durfte und Freundschaften fürs Leben geschlossen habe", verabschiedete sich der Stürmer und bedankte sich für den Support von Mitarbeitern, Mitspielern und Fans.

Fiete Arp wechselt zum ersten Mal in seiner Karriere ins Ausland. © KSV Holstein

23. Juni, 20.30 Uhr: Marvin Obuz kehrt zu Rot-Weiss Essen zurück

Rot-Weiss Essen kann einen Rückkehrer für sich gewinnen: Rechtsaußen Marvin Obuz (23) kommt vom 1. FC Köln an die Hafenstraße. Der in der Kölner Jugend ausgebildete Offensivspieler war bereits von 2023 bis 2024 an den Drittligisten ausgeliehen worden und fühlte sich dort so wohl, dass er nun zu RWE zurückkehrt. "Ich hoffe, dass ich hier wieder meine Topform erreichen kann. Der starke Rückhalt im Verein und der leidenschaftliche Support der Fans sind für mich die optimale Mischung, um gute Leistungen bringen zu können", schwärmte Obuz.



23. Juni, 16.20 Uhr: Waldhof Mannheim holt Bruder von deutschem Nationalspieler

Im gleichen Zug gibt der SC Paderborn ein Offensivtalent ab: Jascha Brandt (22), Bruder des deutschen Nationalspielers Julian Brandt (29), wechselt zu Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Brandt, der in Bremen ausgebildet wurde, spielte in Paderborn überwiegend in der Regionalliga-Mannschaft, durfte aber auch mehrmals bei den Profis in der 2. Bundesliga ran. In Mannheim erhofft er sich nun mehr Spielzeit und soll die Offensive der Buwe mehr Flexibilität verschaffen.

23. Juni, 16.15 Uhr: SC Paderborn bedient sich in Freiburg

Der SC Paderborn stellt einen neuen Rechtsverteidiger vor: Ruben Müller (19) kommt von der U23 des SC Freiburg nach Ostwestfalen. Müller, der in der vergangenen Saison Stammspieler in der Regionalliga Südwest war und dabei drei Tore und fünf Vorlagen für die Freiburger beisteuerte, ist in diesem Sommer bisher der fünfte Neuzugang des SCP. "Mit Ruben bekommen wir einen technisch versierten Verteidiger, der über hohes Entwicklungspotenzial verfügt. Seine Ballbesitz-orientierte Spielweise passt zur Philosophie des SCP07. Wir freuen uns, dass sich Ruben für den Paderborner Weg entschieden hat“, sagte Sportgeschäftsführer Benjamin Weber (42).

Ruben Müller (19) wechselt nach fünf Jahren in Freiburg zum SC Paderborn. © SC Paderborn 07

23. Juni, 15.30 Uhr: 1. FC Saarbrücken findet neuen Mittelstürmer

Der 1. FC Saarbrücken ist auf der Suche nach einem neuen Stürmer in Berlin fündig geworden: Luca Wollschläger (22) wechselt von der 2. Mannschaft von Hertha BSC ins Saarland. Wollschläger, der im Nachwuchs der Alten Dame ausgebildet wurde, soll beim FCS den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen und für mehr Torgefahr bei dem knapp in der Aufstiegsrelegation gescheiterten Drittligisten sorgen.

Luca Wollschläger (22, r.) wechselt von Hertha BSC in die 3. Liga zum 1. FC Saarbrücken. © Sebastian Kahnert/dpa

23. Juni, 15.20 Uhr: Transfer-Doppelpack bei Drittliga-Aufsteiger MSV Duisburg