"Sowas noch nie erlebt": Fan-Support lässt Dynamos sprachlos zurück

Dresden - Der Marsch der Spieler von der Gläsernen Manufaktur bis zum Stadion am Samstag vor dem Spiel gegen Unterhaching (3:0) , die Aufstiegschoreo mit dem Einlaufen der Spieler: Die Dynamo-Fans haben ihren Lieblingen am und im Stadion noch einmal sehr viel geboten - und die dankten.

Was für eine Choreo! Das große Dynamo-Logo im K-Block. Der Schriftzug "2. Liga" auf der Gegengerade. Und das alles ohne Rauch und Bengalos - großartig! © Lutz Hentschel

Der Marsch, so wie er aufgezogen wurde, kam nicht bei jedem gut an, was zahlreiche Kommentare in den sozialen Netzwerken bewiesen. Aber das ist halt auch Geschmackssache.

Auf der anderen Seite bekommen derartige Aktionen auch nur die Dynamos hin. Man konnte googeln und recherchieren, wie man wollte, Spieler vor einer Begegnung durch ein Spalier, durch ein Menschenmeer laufen zu lassen - einmalig! Das gab es bis Samstag noch nicht. Jeder, der jetzt kommt, ist ein Nachahmer.

Über die Choreo selbst gab es keine zwei Meinungen. Im K-Block prangte übergroß das Dynamo-Logo, auf der Gegenseite war der Schriftzug "2. Liga" zu sehen, farblich untermalt mit schwarzen und gelben Streifen.

Kein Rauch, keine Bengalos, einfach wunderbar anzuschauen.