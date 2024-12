"Du siehst, was wichtig ist im Leben": Dynamo-Spieler besuchen Kinderkrebsstation

Dresden - Dynamo ist nicht nur ein Fußballverein. Die SGD unterstützt seit Jahren soziale Projekte, kümmert sich um Kinder und Jugendliche, schaut bei jenen vorbei, denen es nicht gut geht. Das ist nicht nur zur Weihnachtszeit so, da aber besonders. Kapitän Stefan Kutschke (36), Lars Bünning (26) und Jo Anne Klinger (23) vom Frauenteam haben die Kinderkrebsstation im Uni-Klinikum besucht.

Vor dem Klinik-Personal der Kinder-Onkologie zog Stefan Kutschke (26, 2.v.r.) den Hut. Auch für die Ärzte, Krankenschwestern und -pflegern gab es von ihm, Jo Anne Klinger (23, l.) und Lars Bünning (26, 2.v.l.) kleine Weihnachtsgeschenke. © SG Dynamo Dresden

Dort zählen keine Punkte, auch keine Tore oder Auf- und Abstiege. Dort zählt das Leben. Und auch für viele Kinder ist das Dynamo. Für Kutschke, selbst Vater einer Tochter, war dies eine Herzensangelegenheit.

"Du wirst in dieser Zeit, in der du dort bist, komplett geerdet", sagt er. "Du siehst, was wichtig ist im Leben. Klar, Fußball prägt. Dynamo war auch dort Gesprächsthema. Aber wenn du den Kindern ins Gesicht schaust", holt er tief Luft.

"Du brauchst auch nicht fragen, was habt ihr für einen Weihnachtswunsch. Sie wollen einfach nur gesund werden", so der 36-Jährige.

Sicherlich ein bedrückendes Gefühl, aber ein ganz besonderes für die Kleinen. Und darauf kommt es auch dem Kapitän an. Versuchen zu helfen, da sein.