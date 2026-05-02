02.05.2026 13:36 Dynamo gegen Lautern live: Noch keine Tore im Druck-Duell, dafür aber Chancen

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker: Das Spiel läuft, es steht 0:0.

Von Ivan Simovic

Dresden - Auf in den Saisonendspurt! Zum 32. Zweitliga-Spieltag empfängt Dynamo Dresden heute den 1. FC Kaiserslautern.

Dynamo Dresden - 1. FC Kaiserslautern 0:0 TAG24 berichtet im Liveticker - hält Euch selbstverständlich vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

33. Minute: Selbiges Spiel nun auf der anderen Seite, was aber beinahe mal so richtig in die Hose gegangen wäre. Krahls missglücktes Zuspiel in Richtung seiner Defensivleute landet bei Bobzien. Der 23-Jährige schaltet schnell und zieht gedankenschnell direkt ab. Dessen abgegebener Ball zischt aber links am Kasten vorbei. Glück für die "Roten Teufel".

31. Minute: Die Dresdner lassen den Ball in aller Ruhe und ohne großen Druck der Lauterer durch die eigene Abwehrreihe zirkulieren.

27. Minute: Wieder kommt Bobzien zum Schuss. Dessen abgefeuerter Ball bleibt aber im Beine-Wald der Lauterer hängen, landet dann aber mit viel Glück noch bei Teamkollege Amoako, der auch draufhält - und vergibt.

26. Minute: Nun aber geht es weiter!

25. Minute: Kleine Trinkpause für die Kicker

Kurzer Griff zur Flasche! Die 22 Akteure da unten auf dem Platz dürfen einen Moment durchschnaufen, der Schiedsrichter bittet nämlich zu einer Mini-Trinkpause.

25. Minute: Nach Wagner versucht es nun auch Bobzien mit einem Distanzschuss aus zentraler Position. Doch auch diesmal landet der Ball nicht im "Beze"-Gehäuse.

23. Minute: Lauterns Robins versucht es mit einem Vorstoß über rechts, zieht im Zweikampf-Duell um den Ball mit SGD-Sechser Amoako dann allerdings den Kürzeren und verliert die Kirsche.

19. Minute: Dynamos Bobzien wird auf Höhe der Mittellinie von FCK-Akteur Berisha zu Fall gebracht, bekommt von Schiri Alt den Freistoß zugesprochen.

17. Minute: Nach gut einer Dreiviertelstunde hat Dynamo hier mehr Spielanteile, die ganz klaren Gelegenheiten haben sich daraus jedoch noch nicht ergeben. Abwarten.

14. Minute: Nach eine getretenen SGD-Ecke von rechts legt Bobzien quer zu Wagner, der sich ein Herz fasst und aus rund 23 Metern einfach mal voll draufzieht. Das Geschoss fliegt allerdings weit über den Kasten von FCK-Keeper Krahl ins Aus.

11. Minute: Überragend geklärt von Müller! Lauterns Berisha steht auf einmal alleine vor SGD-Keeper Schreiber, doch der Pauli-Ersatz ist zur Stelle und drängt ihn im letzten Moment ab. So wichtig!

10. Minute: Rossipal bedient Amoako auf der linken Außenbahn, bekommt den Ball aber umgehend zurück. Sein direktes Zuspiel misslingt und segelt ins Aus. Der anschließende Einwurf bringt den "Roten Teufeln" keine Torgefahr.

8. Minute: An der Mittellinie kommt SGD-Motor Hauptmann zu Fall und verliert den Ball, wird dabei jedoch gefoult, sodass es Freistoß gibt.

6. Minute: Beide Teams suchen früh in diesem Spiel den direkten Weg zum Tor, ohne jedoch bislang zu gefährlichen Abschlüssen zu kommen.

4. Minute: So kann's doch gehen! Wagner zieht auf der rechten Seite davon, nimmt den Kopf hoch und schlägt im Anschluss einen halbhohen Ball in die FCK-Box, wo Stammkeeper Krahl mit beiden Fäusten in die Kugel springt und sie so aus der Gefahrenzone befördert.

2. Minute: Dynamos Hauptmann versucht in Höhe der Mittellinie mit einem Steckpass in Richtung des links durchstartenden Bobzien. Die FCK-Defensive ist allerdings hellwach, fängt die Kugel ab.

1. Minute: Anpfiff im Rudolf-Harbig-Stadion

Vorhang auf! Dynamo hat Anstoß, spielt von links nach rechts.

Vor Anpfiff: Wie gewohnt tragen die Hausherren Gelb, das Gästeteam ist heute traditionell in Rot gekleidet.

Vor Anpfiff: Hereinspaziert! Angeführt von Schiedsrichter Alt laufen beide Teams ein. Es geht gleich los.

Vor Anpfiff: Gänsehaut-Alarm! "Wir sind der zwölfte Mann" schallt es aus den Kehlen der SGD-Anhänger und somit auch durch das bis auf den letzten Platz gefüllte Rudolf-Harbig-Stadion.

Vor Anpfiff: Das schwarz-gelbe Wohnzimmer steht, die Fans halten ihre Schals hoch und singen nun die Hymne.

12.45 Uhr: Dynamo-Abwehrspieler Pauli fällt kurzfristig aus

Man hatte es schon befürchtet: Aufgrund muskulärer Probleme kann Dynamos Pauli heute nicht auflaufen. Der Defensivmann muss passen, sodass Müller kurzfristig in die Startelf nachrückt.

12.43 Uhr: Sonne satt über Dresden

Ein Samstag wie gemalt, Sonne pur, 27 Grad, volles Haus und ein Traditionsduell - was will man mehr? Es ist somit alles angerichtet für einen hoffentlich packenden Fußball-Nachmittag vor ausverkaufter Kulisse.

So muss das! Bestes Fußballwetter herrscht heute hier in Dresden. © privat

12.41 Uhr: So wichtig wäre heute ein Dynamo-Sieg

Das aktuell auf Platz zwölf liegende Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) steht dabei vor der nächsten richtungsweisenden Aufgabe. Eine Niederlage im Traditionsduell würde den Abstand zur Gefahrenzone nämlich weiter zusammenschmelzen lassen, die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller somit zusätzlich verschärfen. Mit einem Erfolg gegen den im Niemandsland der Tabelle stehenden FCK könnte man hingegen den Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang von gerade mal zwei Punkten vergrößern und etwas beruhigter in die letzten Begegnungen gehen.

12.33 Uhr: Droht bitterer Pauli-Ausfall?

Droht den Dynamos ein kurzfristiger Bitter-Ausfall von Julian Pauli? Der Abwehrspieler fasste sich beim Warmmachen an die Leiste, verließ daraufhin das Feld in Richtung Kabine. Für ihn könnte Friedrich Müller (beide 20) in die Anfangsformation rücken, der sich bereits mit den Startelf-Akteuren warmmacht.

12.28 Uhr: Warm-up läuft

Warmmachen ist angesagt! Die Spieler beider Teams bringen sich schon mal auf Betriebstemperatur.

Hier rollt in rund einer halben Stunde der Ball. © privat

12.08 Uhr: FCK-Chefcoach nimmt drei Änderungen vor

Lauterns Cheftrainer Lieberknecht ist derweil verletzungsbedingt zum Basteln gezwungen. Nach der mehr als enttäuschenden 0:2-Heimniederlage gegen das Zweitliga-Sorgenkind Eintracht Braunschweig am Wochenende erhält der etatmäßige Schlussmann Krahl wieder den Vortritt, ersetzt somit den zuvor zwischen den Pfosten stehenden Nachwuchs-Keeper Kamga. Neu in der Startelf stehen zudem FCK-Kapitän Ritter sowie Robinson, die anstelle von Kleinhansl und den erkrankten Hinspiel-Torschützen Skyttä von Beginn an ran dürfen.

11.58 Uhr: Bekanntgabe der Team-Aufstellungen

Inzwischen sind die Aufstellungen der beiden Teams eingetroffen. Anfangen wollen wir dabei mit einem Blick auf die Startformation der Dynamos. SGD-Cheftrainer Stamm nimmt trotz der 1:3-Auswärtspleite gegen Düsseldorf am vergangenen Freitagabend keine Veränderungen vor, schickt wie auch schon im Flutlicht-Duell bei der Fortuna auch heute wieder die identische Elf ins Rennen.

Blick auf den Aufstellungsbogen: So starten beide Teams ins Spiel. © TAG24/Ivan Simovic

11.29 Uhr: Mannschaftsbus von Dynamo Dresden fährt im Rudolf-Harbig-Stadion ein

Hier kommt die SGD! Fünf Minuten nach den Gästen aus der Pfalz ist auch der Teambus der SGD in seinem Wohnzimmer eingetroffen.

Die Schwarz-Gelben sind da! © TAG24/Ivan Simovic

11.24 Uhr: Der 1. FC Kaiserslautern trifft ein

Ankunft der Gäste! Gute anderthalb Stunden vor Spielbeginn sind die "Roten Teufel" am Rudolf-Harbig-Stadion angekommen.

Der FCK-Mannschaftsbus rollt ein. © TAG24/Ivan Simovic

11.11 Uhr: Über dem Rudolf-Harbig-Stadion strahlt die Sonne

Ja, ist denn schon Sommer? Die Sonne brutzelt über dem Rudolf-Harbig-Stadion, das Thermometer zeigt aktuell 24 Grad und soll im Verlauf des Nachmittags noch weiter steigen. Entsprechend sind die Fans in Shirts, Shorts und mit Seiden- statt Wollschall unterwegs. Vor dem schwarz-gelben Wohnzimmer ist es aber noch ruhig, die berühmte Ruhe vor dem Sturm. Rund zwei Stunden vor dem Anpfiff wird die Zeit dann doch lieber im Großen Garten und an den Bierständen ums Stadion herum gelassen überbrückt. Prost!

Einige Fans haben sich bei bestem Wetter bereits vor dem RHS versammelt. © TAG24/Ivan Simovic

Die Einsatzkräfte der Polizei stehen vor dem Stadion schon bereit. © TAG24/Ivan Simovic

10.40 Uhr: Hier läuft heute das Spiel zwischen Dynamo Dresden und Kaiserslautern im TV

Ohne ein kostenpflichtiges Streaming-Abo bleibt das Druck-Duell zwischen Dynamos und den Roten Teufeln im TV heute leider außen vor. Wie gewohnt an jedem Samstagnachmittag eines Spieltags zeigt Sky das Match nur exklusiv. Doch Ihr könnt trotzdem mitfiebern: In unserem TAG24-Liveticker bleibt Ihr stets auf dem Laufenden und verpasst keinen entscheidenden Moment des Spiels. Viel Spaß beim Mitlesen!

Wer die Partie zwischen Dynamo und Lautern im TV sehen möchte, braucht ein Sky-Abo. © Harry Langer/dpa

10.07 Uhr: Dynamos Horror-Bilanz gegen die "Roten Teufel"

In 21 Begegnungen standen sich bisher Dynamo und der 1. FCK gegenüber. Doch die Bilanz fällt für die Dresdner alles andere als positiv aus. Die Schwarz-Gelben konnte lediglich sechs Partien gewinnen, während die Roten Teufel mit 12 Siegen doppelt so viele zu verbuchen haben. Dreimal mussten sie mit einer Punkteteilung vorliebnehmen. Besonders ernüchternd ist jedoch, dass der letzte Dresdner Pflichtspiel-Erfolg gegen Lautern mittlerweile mehr als fünf Jahre (!) zurückliegt. Am 20. Spieltag der 3. Liga im Januar 2021 lieferten sich beide Teams damals einen irren Schlagabtausch, den die SGD letztlich mit 4:3 (2:1) für sich entschied. Für die Sachsen erzielten Christoph Daferner (28), Philipp Hosiner (36, zweifach) und Ransford Königsdörffer (24) die Tore. Auf der Gegenseite waren Doppelpacker Kenny Redondo (31) und Marvin Pourie (35) erfolgreich.

Dynamos Christoph Daferner (28, links) traf bereits gegen Lautern. Kann er auch heute wieder zuschlagen? © Lutz Hentschel

9.42 Uhr: Dynamo-Gegner mit großen Verletzungssorgen

Nahezu beste Voraussetzungen: Für Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (43) stehen im Heimspiel gegen Lautern fast alle Spieler zur Verfügung. Lediglich die Langzeit-Verletzten Lennart Grill (27), Vinko Sapina (30) und Elias Bethke (23) fehlen. Ganz anders sieht es bei FCK-Coach Torsten Lieberknecht (52) aus. Der 52-Jährige muss nämlich mehrere wichtige Stammkräfte ersetzen, was die bevorstehende Herausforderungen für ihn und seine Mannschaft noch viel, viel schwieriger macht. Neben Top-Torjäger Ivan Prtajin (29) und Kenny Redondo (31, beide Achillessehne) fallen auch Mika Haas (20, Krankheit) und Mahir Emreli (28, Bauchmuskulatur) aus. Der Einsatz von Ji-Soo Kim (21) ist zudem aufgrund eines Pferdekusses fraglich.

Aufgrund der vielen Ausfälle ist Lautern-Cheftrainer Torsten Lieberknecht (52) gezwungen, in der Startelf kreativ zu werden. © Daniel Bockwoldt/dpa

9.20 Uhr: Zwangspause droht! Diese Spieler sind mit Gelb vorbelastet

Heute steht für Dynamo mit der Heimpartie gegen den 1. FC Kaiserslautern das erste von drei entscheidenden Endspielen im Abstiegskampf auf dem Programm. Dabei muss SGD-Kapitän Niklas Hauptmann (29) besonders sachte zu Werke gehen. Mit vier Gelben Karten ist er der einzige Dresdner, der bei einer weiteren Verwarnung für das nächste Auswärts-Duell bei Eintracht Braunschweig gesperrt wäre. Auf Seiten der Roten Teufeln sind es hingegen gleich drei vorbelastete Akteure. Luca Sirch (26), Paul Joly (25) und Fabian Kunze (27) würden im Falle einer weiteren Verwarnung das nächste Match ausfallen lassen müssen.

Droht eine Gelbsperre: Dynamo-Motor Niklas Hauptmann (29). © Lutz Hentschel

9 Uhr: Lautern-Fans reisen mit Sonderzug nach Dresden

Alles andere hätte überrascht: Dynamo kann sich einmal mehr auf die volle Unterstützung der eigenen Anhänger verlassen. Mit über insgesamt 31.000 Zuschauern ist das Rudolf-Harbig-Stadion heute mal wieder bis auf den letzten Platz ausverkauft. Darunter sind etwa 3000 Gäste aus der Pfalz. Exakt 786 dieser Schlachtenbummler befinden sich seit 2.32 Uhr in einem vom Fanbündnis organisierten Sonderzug auf dem Weg nach Dresden, werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof per Shuttlebusse weiter zum Stadion gebracht.

Ein Teil der Gästefans hat sich heute für die Reise im Sonderzug entschieden, wird am Vormittag in Dresden erwartet. © Holm Helis

8.40 Uhr: Allgemeinverfügung zum Dynamo-Spiel gegen den 1. FCK

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Fans: Das heutige Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und Lautern ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. Dementsprechend hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen bestimmter Gegenstände im Umfeld des schwarz-gelben Wohnzimmers untersagt. Laut der schon unter der Woche veröffentlichten Mitteilung zählen hierzu insbesondere Dinge, "die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen, die Feststellung der Identität zu verhindern oder Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren." Wie genau die Sicherheitsvorkehrungen aussehen und worauf sich Stadionbesucher einstellen müssen, erfahrt Ihr hier: "Verbotszone und Hochrisiko-Alarm: Das gilt beim Dynamo-Heimspiel für Fans"

Für das Dynamo-Heimspiel an diesem Samstag wurde die Polizeipräsenz verstärkt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

8.25 Uhr: Entspannte Verkehrslage in Dresden

Zum Tag der Arbeit am Freitag haben Demonstrationen sowie Kundgebungen dem Straßenverkehr der Stadt zu schaffen gemacht. Heute ist davon glücklicherweise aber nichts zu sehen. Lediglich Fans, die von außerhalb anreisen, sollten das Geschehen auf der A4 im Blick behalten. Denn aus Richtung Chemnitz kommend kann es wegen Baumaßnahmen zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden-West nämlich etwas enger werden. Daher lieber etwas Puffer einplanen und ein bisschen früher losfahren, um das Spiel (Anpfiff 13 Uhr) auch wirklich nicht zu verpassen. Gute Fahrt!

Im Gegensatz zu dem Bild geht es heute in Dresden glücklicherweise ruhig zu. © Robert Michael/dpa

8.10 Uhr: Dynamo kann großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Noch drei Spiele bleiben Dynamo, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Notfalls könnte es auch über die Relegation am 22. und 26. Mai gehen. So weit wollen es die Dresdner allerdings nicht kommen lassen. Vielmehr ist das Ziel, den Ligaverbleib schon vorher klarzumachen. Dafür bräuchte es am heutigen Samstag im Heimspiel gegen die Roten Teufel allerdings Zählbares. Ein Blick auf das Zweitliga-Tableau verdeutlicht dabei, wie wichtig im besten Fall drei Zähler wären. Die SGD rangiert zwar auf Rang zwölf, liegt lediglich zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Ein Sieg würde helfen, den Abstand nach unten zu halten. Bei einer Niederlage dürfte es im Tabellenkeller noch einmal enger als ohnehin schon werden.

Die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) empfangen heute den 1. FC Kaiserslautern. © Lutz Hentschel

2. Mai, 8 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.