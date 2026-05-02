02.05.2026 10:07 Dynamo gegen Lautern live: SGD-Gegner reist mit XXL-Personalsorgen nach Dresden

Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im Liveticker: Aufgrund der vielen Ausfälle ist FCK-Cheftrainer Lieberknecht gezwungen, in der Startelf zu basteln.

Von Ivan Simovic

Dresden - Auf in den Saisonendspurt! Zum 32. Zweitliga-Spieltag empfängt Dynamo Dresden heute den 1. FC Kaiserslautern.

Das aktuell auf Platz zwölf liegende Team von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) steht dabei vor der nächsten richtungsweisenden Aufgabe. Eine Niederlage im Traditionsduell würde den Abstand zur Gefahrenzone nämlich weiter zusammenschmelzen lassen, die ohnehin angespannte Lage im Tabellenkeller somit zusätzlich verschärfen. Mit einem Erfolg gegen den im Niemandsland der Tabelle stehenden FCK könnte man hingegen den Vorsprung auf den direkten Abstiegsrang von gerade mal zwei Punkten vergrößern und etwas beruhigter in die letzten Begegnungen gehen. TAG24 berichtet im Liveticker - hält Euch selbstverständlich vor, während und nach der Partie auf dem Laufenden.

10.07 Uhr: Dynamos Horror-Bilanz gegen den 1. FCK

In 21 Begegnungen standen sich bisher Dynamo und der 1. FCK gegenüber. Doch die Bilanz fällt für die Dresdner alles andere als positiv aus. Die Schwarz-Gelben konnte lediglich sechs Partien gewinnen, während die Roten Teufel mit 12 Siegen doppelt so viele zu verbuchen haben. Dreimal mussten sie mit einer Punkteteilung vorliebnehmen. Besonders ernüchternd ist jedoch, dass der letzte Dresdner Pflichtspiel-Erfolg gegen Lautern mittlerweile mehr als fünf Jahre (!) zurückliegt. Am 20. Spieltag der 3. Liga im Januar 2021 lieferten sich beide Teams damals einen irren Schlagabtausch, den die SGD letztlich mit 4:3 (2:1) für sich entschied. Für die Sachsen erzielten Christoph Daferner (28), Philipp Hosiner (36, zweifach) und Ransford Königsdörffer (24) die Tore. Auf der Gegenseite waren Doppelpacker Kenny Redondo (31) und Marvin Pourie (35) erfolgreich.

Dynamos Christoph Daferner (28, links) traf bereits gegen Lautern. Kann er auch heute wieder zuschlagen? © Lutz Hentschel

9.42 Uhr: Dynamo-Gegner mit großen Verletzungssorgen

Nahezu beste Voraussetzungen: Für Dynamos Cheftrainer Thomas Stamm (43) stehen im Heimspiel gegen Lautern fast alle Spieler zur Verfügung. Lediglich die Langzeit-Verletzten Lennart Grill (27), Vinko Sapina (30) und Elias Bethke (23) fehlen. Ganz anders sieht es bei FCK-Coach Torsten Lieberknecht (52) aus. Der 52-Jährige muss nämlich mehrere wichtige Stammkräfte ersetzen, was die bevorstehende Herausforderungen für ihn und seine Mannschaft noch viel, viel schwieriger macht. Neben Top-Torjäger Ivan Prtajin (29) und Kenny Redondo (31, beide Achillessehne) fallen auch Mika Haas (20, Krankheit) und Mahir Emreli (28, Bauchmuskulatur) aus. Der Einsatz von Ji-Soo Kim (21) ist zudem aufgrund eines Pferdekusses fraglich.

Aufgrund der vielen Ausfälle ist Lautern-Cheftrainer Torsten Lieberknecht (52) gezwungen, in der Startelf kreativ zu werden. © Daniel Bockwoldt/dpa

9.20 Uhr: Zwangspause droht! Diese Spieler sind mit Gelb vorbelastet

Heute steht für Dynamo mit der Heimpartie gegen den 1. FC Kaiserslautern das erste von drei entscheidenden Endspielen im Abstiegskampf auf dem Programm. Dabei muss SGD-Kapitän Niklas Hauptmann (29) besonders sachte zu Werke gehen. Mit vier Gelben Karten ist er der einzige Dresdner, der bei einer weiteren Verwarnung für das nächste Auswärts-Duell bei Eintracht Braunschweig gesperrt wäre. Auf Seiten der Roten Teufeln sind es hingegen gleich drei vorbelastete Akteure. Luca Sirch (26), Paul Joly (25) und Fabian Kunze (27) würden im Falle einer weiteren Verwarnung das nächste Match ausfallen lassen müssen.

Droht eine Gelbsperre: Dynamo-Motor Niklas Hauptmann (29). © Lutz Hentschel

9 Uhr: Lautern-Fans reisen mit Sonderzug nach Dresden

Alles andere hätte überrascht: Dynamo kann sich einmal mehr auf die volle Unterstützung der eigenen Anhänger verlassen. Mit über insgesamt 31.000 Zuschauern ist das Rudolf-Harbig-Stadion heute mal wieder bis auf den letzten Platz ausverkauft. Darunter sind etwa 3000 Gäste aus der Pfalz. Exakt 786 dieser Schlachtenbummler befinden sich seit 2.32 Uhr in einem vom Fanbündnis organisierten Sonderzug auf dem Weg nach Dresden, werden nach ihrer Ankunft am Hauptbahnhof per Shuttlebusse weiter zum Stadion gebracht.

Ein Teil der Gästefans hat sich heute für die Reise im Sonderzug entschieden, wird am Vormittag in Dresden erwartet. © Holm Helis

8.40 Uhr: Allgemeinverfügung zum Dynamo-Spiel gegen den 1. FCK

Erhöhte Sicherheitsvorkehrungen für Fans: Das heutige Zweitliga-Duell zwischen Dynamo und Lautern ist als Hochrisikospiel eingestuft worden. Dementsprechend hat die Stadt eine Allgemeinverfügung erlassen, die das Mitführen bestimmter Gegenstände im Umfeld des schwarz-gelben Wohnzimmers untersagt. Laut der schon unter der Woche veröffentlichten Mitteilung zählen hierzu insbesondere Dinge, "die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, Personen zu verletzen oder Sachen zu beschädigen, die Feststellung der Identität zu verhindern oder Vollstreckungsmaßnahmen eines Trägers von Hoheitsbefugnissen abzuwehren." Wie genau die Sicherheitsvorkehrungen aussehen und worauf sich Stadionbesucher einstellen müssen, erfahrt Ihr hier: "Verbotszone und Hochrisiko-Alarm: Das gilt beim Dynamo-Heimspiel für Fans"

Für das Dynamo-Heimspiel an diesem Samstag wurde die Polizeipräsenz verstärkt. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

8.25 Uhr: Entspannte Verkehrslage in Dresden

Zum Tag der Arbeit am Freitag haben Demonstrationen sowie Kundgebungen dem Straßenverkehr der Stadt zu schaffen gemacht. Heute ist davon glücklicherweise aber nichts zu sehen. Lediglich Fans, die von außerhalb anreisen, sollten das Geschehen auf der A4 im Blick behalten. Denn aus Richtung Chemnitz kommend kann es wegen Baumaßnahmen zwischen dem Dreieck Nossen und Dresden-West nämlich etwas enger werden. Daher lieber etwas Puffer einplanen und ein bisschen früher losfahren, um das Spiel (Anpfiff 13 Uhr) auch wirklich nicht zu verpassen. Gute Fahrt!

Im Gegensatz zu dem Bild geht es heute in Dresden glücklicherweise ruhig zu. © Robert Michael/dpa

8.10 Uhr: Dynamo kann großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen

Noch drei Spiele bleiben Dynamo, um den Klassenerhalt aus eigener Kraft zu schaffen. Notfalls könnte es auch über die Relegation am 22. und 26. Mai gehen. So weit wollen es die Dresdner allerdings nicht kommen lassen. Vielmehr ist das Ziel, den Ligaverbleib schon vorher klarzumachen. Dafür bräuchte es am heutigen Samstag im Heimspiel gegen die Roten Teufel allerdings Zählbares. Ein Blick auf das Zweitliga-Tableau verdeutlicht dabei, wie wichtig im besten Fall drei Zähler wären. Die SGD rangiert zwar auf Rang zwölf, liegt lediglich zwei Punkte vor einem direkten Abstiegsplatz. Ein Sieg würde helfen, den Abstand nach unten zu halten. Bei einer Niederlage dürfte es im Tabellenkeller noch einmal enger als ohnehin schon werden.

Die Mannen von SGD-Chefcoach Thomas Stamm (43) empfangen heute den 1. FC Kaiserslautern. © Lutz Hentschel

2. Mai, 8 Uhr: Dynamo Dresden gegen 1. FC Kaiserslautern im TAG24-Liveticker

Guten Morgen und herzlich willkommen zu unserem Liveticker für das Heimspiel von Dynamo Dresden gegen den 1. FC Kaiserslautern. Wir halten Euch über alle wichtigen Informationen rund um die Zweitliga-Partie auf dem Laufenden.